管中閔涉兼職懲戒案今宣判 若認定違法最有可能的處分會是…

2019-09-02 12:45

〔記者陳慰慈／台北報導〕台大校長管中閔2012年至2015年間擔任行政院政務委員、經建會及國發會主委時，長期匿名替「壹週刊」寫社論賺取稿費，監察院認定他違法兼職，今年初彈劾，公務員懲戒委員會今天下午3時將宣判結果，法界人士研判，管若被認定違法兼職，最有可能的處分是申誡或撤職。

監察院認定管中閔2012年2月至2015年2月，任職行政院政務委員、經建會及國發會主委時，以匿名、常態性方式為「壹週刊」撰寫社論，每篇稿費25000元，一年約65萬元。監察院認定他違法兼職，今年1月通過彈劾，並移送公懲會懲戒。

監院移送管案的範圍是2016年5月2日公懲法修正前，面臨處分種類為撤職、休職、降級、減俸、記過和申誡6種，但管是政務人員，懲處種類僅剩申誡和撤職。

公懲會認為管案是社會重大矚目案件，破天荒決議公開審理，7月2日第一次審理時，開放60位民眾旁聽，管出庭表示，本案源於去年1月5日台大校長遴選，因為結果不為當權者所喜，才會出現一連串鋪天蓋地的政治抹黑，並引用「深文周納」批評監院。「深文周納」出自「史記‧酷吏列傳」，指不根據事實，巧妙的援引苛刻法條陷人入罪。

8月19日公懲會就管案二度開庭，管在庭上表示，監察院為了找違法證據，調取他將近20年來的所得資料，已嚴重侵犯他的個人隱私，監察院甚至未針對洩漏他個資給媒體的行為予以回答，他認為這是政治迫害。（13:26更新）

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