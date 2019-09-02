20年如1日專心投入 喜憨兒成冠軍麵包師傅

2019-09-02 00:35

〔記者蔡思培／台北報導〕中秋佳節將至，台北市多家身心障礙庇護工場都推出中秋相關禮盒，這些月餅、禮盒的背後，其實還有很多溫馨小故事。喜憨兒烘焙屋的沈啟文在20多年前進入庇護工場，後來參加全國身心障礙技能競賽一舉奪下麵包製作職類的冠軍，現在已成為大家口中的「啟文師傅」。

沈啟文在國中畢後加入喜憨兒機構，最初選擇到內場做麵包是因為個性內向，想學一技之長，後來意外發現自已對烘焙的熱忱。過去他因為回答較慢，怕話說出口別人卻聽不懂或被要求再說一次，因此不太敢開口表達想法。

但隨著工作經驗累計、手藝不斷提升，沈啟文不僅獲得烘焙比賽冠軍肯定、通過丙級全國技術士技能檢定-烘焙食品麵包類肯定，還成為烘焙房其他夥伴口中的「啟文師傅」。他也不再內向害羞、變得更有自信，不僅會主動協助其他夥伴，還常在會議中提出烘焙新點子。

目前喜憨兒光復門市九成的麵包都經過啟文師傅之手，雖然家裡離門市相隔約1小時的車程，沈啟文仍每天6點半提早到門市準備，下班後還會到別間烘焙坊觀察各家麵包的特色，準時個性更是二十年如一日。在製作的所有麵包裡，啟文最推薦的是菠蘿麵包，而且他的波蘿麵包過去還曾讓「布列德」的專業師傅驚豔，大讚比坊間的波蘿都還要漂亮。

曾輔導過沈啟文的喜憨兒基金會就輔員雷冠穎說，喜憨兒因為表達、思緒比一般人慢，容易遇到不當對待、歧視，過去有不少憨兒甚至不敢使用愛心卡優惠，深怕刷卡時因為「嗶」三聲，遭到旁人異樣眼光看待，最後放棄愛心卡優惠、付全票票價。她呼籲民眾，平時可以與身邊的身障者相處、多了解他們，而非直接拒絕。

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