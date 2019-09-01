對5男學生猥褻下體性騷擾 狼師竟稱：揑習慣就好

2019-09-01 12:45

〔記者楊國文／台北報導〕又見狼師！北部某院轄市陳姓男國中英文兼課教師，被控藉擔任排球隊教練之便，以「考試未達標準須處罰」、「共浴有助提升球技」等理由，對5位男學生撫揑下體等7度猥褻、及偷吻、偷摸下體等5次性騷擾，被害人之一的排球隊長覺得「被羞辱」，陳竟回：「揑習慣就好」；高等法院考量陳男已和5位被害人和解，也替陳向法官求情，判陳2年徒刑、緩刑5年，須提供240小時義務勞務。

起訴指出，陳男2016年9月，要求擔任排球隊長的A男英文考試須考90分，差1分就處罰捏下體10下，A男不願意。考試結果，A男考87分，被陳男帶到訓導處旁小房間內就要「處罰」他，A男仍不願意，還急到哭出來，仍被陳男隔著外褲握捏下體至少3下。不久，陳男還趁A男在排球場做仰臥起坐、收拾球具時，偷摸下體、偷吻嘴唇各一次。

此外，陳男趁和B男在排球場練習、教室時，3度隔著外褲偷摸他的下體。2016年底，陳男以「教授排球技巧」等理由，分別邀C男、D男到他住處，並趁共浴時，說服C男、D男同意，撫摸其下體、臀部等私密處，猥褻得逞。

2017年1月，陳男以「共浴有助提升球技」為由，邀E男到他的住處討論並共浴。陳男提議要替E男搓洗下體時，E男受驚拒絕、並閃躲，而改以替E男搓洗背部。陳另在家政教室要求親吻E男遭拒，經反覆說服，陳最後仍親吻到E男。

陳男承認有以「處罰」名義握捏男學生下體、及邀另3位男學生共浴等行為，但辯稱都取得男學生同意，未涉猥褻犯行；另針對被指控以「突襲式」偷摸男學生下體等性騷擾犯行，陳指稱純粹是「打鬧」性質，並非性騷擾。

高等法院認定，陳男說詞屬卸責之詞，考量陳已和5位被害人和解，應無再犯之虞，2位男學生也替陳求情，指他平時是很用心的老師，「請給他一個機會」，依判強制猥褻等罪，判陳2年徒刑、可易科罰金，緩刑5年，應向社服機構提供240小時義務勞務；可上訴。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法