衛星偵照如千里眼 河川盜濫採無所遁形

2019-09-01 12:11

〔記者羅綺／台北報導〕河川盜採砂石案件頻傳，為加強監管，水利署運用衛星影像科技及遙測技術，監測中央管河川土地利用情形，並於108年9月1日起增加監測頻率，及時掌握盜濫採砂石行為，讓不法事件無所遁形。

水利署表示，隨著經濟發展及社會變遷，河川區域的開發利用越來越複雜，為了有效掌握河川使用情形並防止土地的不當利用，因而藉由高科技設備全方位針對中央管河川利用「點、線、面」科技化立體監控。

水利署進一步表示，「點」的監控為：疏濬工區管制站地磅運載管制及錄影監控，防止合法掩護非法。「線」的監控為：河川重要出入口及沿線攝影監控，由電腦判斷違規影像，藉由網路即時通報。「面」的監控為：以衛星遙測技術，大範圍全面比對前後期衛星影像找出河川內土地違規變異點加以查處，以及時遏止不法，防範河川盜濫採事件之發生。

自9月1日起水利署將增加監測頻率，針對雲林、嘉義、高雄、屏東地區的中央管河川，由每月1次增加至每15天監測一次。此外，水利署各河川局也積極加強與在地檢、警、調等相關單位的橫向合作，共同遏止河川砂石盜濫採行為。

水利署強調，依據水利法規定河川盜採砂石行為，最高可處500萬元罰鍰與將犯案機具沒入，民眾切勿以身試法。另外，水利署也提供最高10萬元獎勵金，請民眾協助勇於通報檢舉河川土石盜濫採案件者。

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