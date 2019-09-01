各縣市組織就位 蔡英文授證全國競選幹部

2019-09-01 11:39

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文力拚總統連任，各縣市競選總部陸續籌組，今並於台北舉辦「2020蔡英文總統連任全國幹部授證大會」，由蔡英文親自受證給各縣市競選幹部。蔡英文出席大會時，穿著胸前印著「英」字樣的藍綠色競選夾克亮相。蔡競總操盤者林錫耀會前受訪表示，今天由蔡總統親自授旗授證，代表蔡總統正式拜託他們， 希望他們在各地為明年選戰打拚。

林錫耀說，他指出，這次的選戰跟以往的選舉比較不一樣的地方，就是網路影響力越來越大，傳統各地組織戰要適應新的社會潮流，今天大會除了互相檢討激勵，也會拜託地方競選幹部重視網路社會，透過網路傳播訊息及動員的重要性。

由於此次活動未對媒體公開，林錫耀表示，現在民進黨是執政當家，蔡總統每天為國事國政奔忙，今天雖然是假日，但選舉事務還是自己關起門來好好研討，大部分的國人都希望執政者能把該做的事情做好最重要。媒體追問，此話是不是說給國民黨總統提名人韓國瑜聽？林錫耀則笑說，「沒有，我們是自我要求。」

此外，針對蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福日前邀請遭民進黨開除黨籍、無黨籍台南市議長郭信良擔任台南市小英後援會的總會長，引發黨內新系不滿，蔡英文競選總部決策委員會執行長沈發惠認為，選戰工作無論總統或立委，大家爭取選民支持，不會區分因為國民黨而不要這張票，更何況是所有的力量，候選人爭取所有黨派支持是天經地義的事。

蔡英文競選總部決策委員委員黃承國指出，蔡總統在台北市支持度非常高，在上次總統大選拿到52%，這次會比上次更好，他們有信心以上次為目標來超越。

桃園市長鄭文燦表示，今天算是基本起手式，各地方基本架構先確定，接著才去籌組各地競選總部、後援會，執政縣市長擔任主委，包括原來執政縣市長也大部分都投入。黨內意見已經非常一致，也代表大家都就定位了。

總統府資政姚嘉文表示，對蔡的選情審慎樂觀，他們對蔡英文和民進黨有意見的團體有分別去疏通、拜票，蔡英文不只要連任，還要選後政局穩定，因為要一起對抗外面。尤其人民希望不要變成香港那樣，內部要團結一致對外。

至於副手人選，姚嘉文說，他沒有向總統建議，但黨內初選時他有參與「蔡賴配」連署，若蔡總統要蔡賴配他不反對。對於獨派大老辜寬敏日前表達希望「蔡賴配」，姚嘉文也回應「我希望這樣」，這樣對黨內整合比較好。

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