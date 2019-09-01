豹紋「射干」綻芳蹤 國父紀念館、台北植物園盛開

2019-09-01 11:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕夏季夏日炎炎百花爭艷，「射干」是台灣原生植物之一，擁有如豹紋斑點的花朵，又因為形似蝴蝶，所以又有紅蝴蝶花、蝴蝶蘭之稱。台北市工務局表示，目前國父紀念館及台北植物園有零星栽種，數量不多，7至9月為開花期，民眾不妨把握機會尋芳蹤。

台北市工務局說明，射干為台灣原生植物，因為花莖疏而細長，如射人（古代官名）之長竿而得名，花朵帶有豹紋，果實如黑莓，英文中稱其為Leopard Lily或Blackberry Lily，意為豹百合或黑莓百合，常見於台灣北部、東北部海濱地區。射干的植株高度可達1公尺，具有地上直立莖及地下根狀莖，鬚根多數。

台北市工務局長林志峯表示，射干花形飄逸，可作園藝觀賞用，花期與台灣蝴蝶每年出現的高峰期（春末到初秋）相同，是一種兼顧可觀賞與滿足蝴蝶食用需求的台灣原生植物。

此外，因射干的莖像竹子一節一節的，又有扁竹之稱，株型線條優美，綻放的花朵小巧輕盈、色澤斑斕地讓人驚豔。射干性喜溫暖且陽光充足的環境，耐旱、耐寒但怕積水，對土壤要求不嚴，以肥沃、疏鬆排水良好為佳，適應性強，山坡旱地均能栽培。

台北市工務局補充，春夏季是射干生長旺盛期，冬季應避風，可以種子或根莖繁殖，如種子繁殖以春、秋為適期，注意應適時施肥及澆水，另外偶爾也要修剪老葉、枯莖和花梗。

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