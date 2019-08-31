8/31 今彩539頭獎開出3注！2400萬全落在北市這間彩券行

2019-08-31 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（8月31日）開獎的第108000209期今彩539，頭獎開出3注，每注可得獎金800萬元，全由台北市萬華區萬大路428號的「帥成彩券行」開出；第108000209期雙贏彩，頭獎摃龜。

第108000209期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、04、05、07、12、14、15、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共8注中獎，每注可得10萬元；參獎共190注中獎，每注可得500元；肆獎共2601注中獎，每注可得100元。

第108000209期今彩539中獎號碼為「03、10、26、35、36」，頭獎共開出3注，每注可得800萬元；貳獎共118注中獎，每注可得2萬元；參獎共4490注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬4205注中獎，每注可得50元。

第108000209期39樂合彩中獎號碼為「03、10、26、35、36」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共66注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3475注中獎，每注可得1125元。

第108000209期3星彩中獎號碼為「554」，正彩共10注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000209期4星彩中獎號碼為「6906」，正彩共15注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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