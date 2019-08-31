7-11「幾點了咖啡館」開張 失智症長者當高齡服務員

2019-08-31 17:26

〔記者楊綿傑、實習記者吳紫瑀／台北報導〕失智不等於失能，更不等於無法再學習或與社會互動！大台北首間失智症長者的7-11「幾點了咖啡館」近日已宣布開張，未來將可見失智長者在門市為民眾服務，包括泡咖啡、結帳、補貨等等，提供給失智長者更多與社會接觸，減緩退化的機會，有的阿嬤甚至是生平第一次到外面工作。

弘道老人福利基金會指出，根據國際失智症協會統計，全球每3秒就新增一名失智症患者，而一句我國衛服部數據，在台灣每13名65歲以上長輩，就有一位是失智長者，到了80歲以上更提升到每5人就有1人失智，不過研究也指出參與社交活動有助延緩失智，而「幾點了咖啡館」就扮演了讓失智長者有社會參與、學習機會的角色。

7-11表示，2017年起與天主教中華聖母基金會合作，推出友善失智長輩的超商店型，陸續在嘉義、新竹、台中、高雄、屏東等縣市，媒合7家門市設置「幾點了咖啡館」，而台北市南京東路上的京佳門市已是第8家，也是大台北第一家，目前將有4位來自弘道老人福利基金會的失智長者，在每週五上午10時30分至11時30分間值班。

7-11也指出，從過去實際運作的狀況發現，透過相關量表再去評量失智長輩的行為，有9成長輩情緒趨穩甚至更活潑，8成會主動與他人接觸互動也樂於嘗試新事物，且有6成無明顯退化，大幅減少失智引發的黃昏症候群。

弘道通過實習，即將到門市服務的長輩，包括84歲的郭春阿嬤、81歲的李金英阿嬤、以及77歲的許周玉葉阿嬤，她們雖然有的學歷低，也有不識字的，甚至有的阿嬤一輩子都還沒在外面工作過，但她們都對失智後還能獲得工作感到開心，也把握任何的學習機會，目前她們都已獲得實習合格證書，隨時可準備上工。

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