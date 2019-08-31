郭台銘傳獨立參選 吳敦義：會觸犯黨紀與黨規

2019-08-31 15:44

〔記者施曉光／台北報導〕在國民黨總統初選中落敗的前鴻海董事長郭台銘傳出將獨立參選總統，國民黨主席吳敦義今天下午出席「青溪菁英教育研究院」開訓典禮前受訪時回應，這會觸犯國民黨的基本黨紀與黨規，「我一方面意外，一方面也覺得實在是令人不能夠不覺得煩惱﹗」

對於媒體詢問，是否很擔心郭台銘要獨立參選？吳敦義表示，任何在總統選舉中，除了國民黨、民進黨兩黨提名人選之外，如果出現仍是國民黨黨員，不管是脫黨或是違紀，或者所謂的單獨參選，這些都會觸犯黨的基本黨紀與黨規。

媒體追問是否「吳郭會」已經無望？吳敦義只說，目前國民黨副主席郝龍斌還在聯繫當中。

在致詞結束後要離去前，吳敦義則是主動走向媒體，拿出一張網路上傳聞國民黨總統參選人韓國瑜自殺的消息資料指出，他今天接到一個假消息，「實在太惡毒了」，「居然利用什麼PTT實業坊發布一個假消息，實在非常可惡，我們希望社會不要被這些壞份子用他自己的私心、不道德的一面，擾亂社會，製造假新聞，讓國家、社會愈分裂、愈分崩。」

對於媒體追問是否覺得郭台銘、王金平是壞份子？吳敦義則說，「我不認為這樣子」，只要是忠於中華民國、效忠三民主義，愛國、愛鄉、愛民，希望（他們）繼續效忠中華民國與中國國民黨。

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