酒駕新制北市零時5分全國第1罰 乘客連坐也是首例

2019-07-01 16:38

〔記者姚岳宏、蔡思培／台北報導〕酒駕新制今正式上路，加重酒駕處罰，酒駕拒測罰鍰除提高至18萬元，並新增乘客連坐罰等，台北市凌晨在內湖攔到一起酒駕案，並對同車1名乘客開罰，這也是全國第一起因新制連坐開罰之乘客，最高可罰3千元。

警政署根據各縣市初步回報酒測新制執行狀況，台北市警方是在凌晨零時5分，在八德路2段451巷口，攔到一輛機車騎士涉嫌酒駕，由於他酒測值超過0.25mg/L，被依公共危險罪嫌移送，這也是酒駕新制實施後，全國第一起適用酒駕新制挨罰的民眾。

警方懷疑騎士是在規避警員，於是將人攔下，發現騎士身上有酒味，對他進行酒測。該騎士酒測值達0.42mg/L，被依公共危險罪送辦。警員表示，該騎士若為酒駕初犯，可被處1.5萬至9萬罰鍰。

此外，凌晨1時24分，台北市內湖分局警方在南京東路6段505號前，攔到一起酒駕案，由於駕駛人酒測值達0.26mg/L，同車乘客被依道路交通管理處罰條例第35條第8項規定舉發，成為全國首度因新制酒駕連坐處罰而受處罰之乘客。

北市警察局在新制上路首日規劃99處路檢點、並動用將近400名警力，加強酒後駕車攔檢稽查。警方呼籲，酒駕拒測罰鍰提高至18萬元，並新增乘客連坐罰等，今起首先連續3天展開全國酒駕大執法，未來也會持續維持執法強度，提醒民眾勿心存僥倖。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法