中央不幫高雄防治登革熱？ 疾管署：補助金額近4年最高

2019-07-01 16:57

〔記者林惠琴／台北報導〕高雄市長韓國瑜多次提到未感受到中央對高雄市防治登革熱的關心，以及中央不幫忙高雄市，反而幫忙越南、印尼防治登革熱，衛福部疾管署今日公布近5年中央補助高雄市登革熱經費資訊，除了2015年病例近2萬例補助達到破9千萬外，2016年至今年則以今年補助金額最高。

根據疾管署統計，中央補助高雄市防治登革熱經費包含例行補助，以及第二預備金／中央特別統籌分配稅款的中央政府總預算，總計2015年為9651.3萬、2016年為6044.1萬、2017年為2497.9萬、2018年為2375.6萬、今年6179.5萬元。

其中，以2015年病例數達到1萬9723例最高，因此補助金額最高，2016則為342例、2017年3例、2018年12例，至於今年尚未結束，則是累計有28例，補助金額是2016以來最高。

疾管署副署長莊人祥表示，今年6月14日傍晚收到高雄市提出5318萬登革熱防治經費需求、屬於中央政府總預算，就於週末加班協助審查、向行政院申請，並獲全數核定，已於24日函復高雄市，且先行核撥2660萬，以利儘速用於疫情控制工作。

莊人祥強調，目前經費已置於財政部，後續高雄市只要依財政收支劃分法及中央統籌分配稅款分配辦法規定，將經費相關收支納編預算，檢具預算證明即可函請財政部撥款。

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