北市桂林路、昆明街派出所 月中併為龍山派出所

2019-07-01 16:35

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市警局推動警政革新，配合萬華分局原址重建完成，將待萬華分局7月13日搬至新址後，順勢將桂林路、昆明街派出所整併為「龍山派出所」。今年底，也將再把武昌街、漢中街派出所整併為「西門町派出所」，2起整併案將可提高同仁退勤後休息品質，警力整合有助於排班、巡邏等勤務，維護治安不打折。

萬華分局說，位在西園路上新建成的萬華分局將會在7月13日正式啟用，屆時桂林路派出所與昆明街派出所，將順勢整併為「龍山派出所」，也同時搬至新駐地。原位在康定路22號的分局舊址，將會讓給即將在今年底、由武昌所與漢中所整併成的「西門町派出所」使用。

龍山所結合目前桂林所與昆明所警力，屆時員警數將增加到49人，平均每人可使用空間數為14.4坪；原昆明所地下1樓與1樓將當作義警中隊辦公室及協勤中心，2至5樓做為員警待勤室、餐廳及檔案室。

西門町所整併後員警數達61人，平均每人可使用空間數為14.4坪；原武昌所駐地交由警察局使用，原漢中所將保留，但會改為「西門町機動派出所」，受理報案、巡邏、交通執法、為民服務等各項勤務維持不變，重點時段也會編排8至10名警力服勤。

萬華分局還說，警政署規定派出所員警每人可使用空間數是9.25坪，但這2處派出所整併後，每人可使用空間數都優於警政署規定；此外，新駐地也能解決某些老舊派出所漏水、擁擠等情況，相信可以提升同仁備勤、休息的品質。此外，龍山所與西門所整併後，警力集中運用靈活調度，每時段外勤可使用警力大增，可提升處理各項勤務及為民服務能量。

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