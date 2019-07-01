物理考卷字數創歷年最多 補教師︰閱讀力不夠會崩潰

2019-07-01 16:04

〔記者林曉雲／台北報導〕大學指考第一節物理科，補教老師李宏泰今天表示，今年物理科考題考物理也考閱讀，非選第2題考出光學鑷子如何使用，取材非常新，出自去年諾貝爾物理學獎科學家對雷射領域做出的重要貢獻，課本和參考書都沒有，明顯是素養題，占分10分也是決勝關鍵題，因為答題要畫圓，沒有帶圓規的考生會有點吃力和吃虧。

補教老師李宏泰直指，今年物理科是有史以來實驗題占最多分的一年、高達26分，第9題是高中13個實驗中的一個，去年考卷總字數4300字，今年增加到5279字，多了約900字，也是歷年題幹總字數最多的一年。去年學測總字數曾高達12842字，閱讀力不夠好的考生看到這麼多字的考題「會崩潰」，考題朝向素養化，字數變得非常多，導致整體答對率下降，建議如果未來出題字數還是這麼多，建議大考中心應延長考生答題時間10分鐘。

非選第2題是最後一題，李宏泰老師表示，這一題綜合了高二與高三範圍，包括高二的動量守恆，高三光學與選修近代物理的光子概念，但考生無從準備這題，要靠臨場反應，是標準的素養題，該題取材2018年諾貝爾物理學獎的科學家對雷射領域做出的重要貢獻，包括了光學鑷子在物理學上的應用，2小題考力平衡和光學鑷子的原理，不容易作答，且因答題要畫圓，如果有考生沒有帶圓規，徒手畫圓畫不好，就可能會影響得分。

至於實驗題多半是平常模擬考常出現的考題，李宏泰老師表示，實驗題包括第4題、第9題、第22題、第23題、非選第一題等，非選第一題考出惠司同電橋，算是好寫，但考生如果忽略準備實驗題，或只有看實驗參考書，卻沒有動手做實驗，分數可能會落後不少。

此外，今年因學測失利的高分群來考指考的人數變多，前標估會上升3分、估83分。

李宏泰老師認為今年時事題很有趣，第10題考衛星，剛好呼應之前的福衛七號發射，第13題則考太空船上裝置太陽帆，聯想到去年霍金提出微型太陽帆，生活題考出電蚊拍結合電學觀念，考生沒有用過電蚊拍也會作答。

針對單選第7題，李宏泰老師表示，這一題沒有正確答案，大考中心應該只能送分，類似這樣的烏龍，上次出錯是在93年，這題題幹少給了質量相等的條件，大考中心如果說正確答案是C，顯然就是硬拗了。

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