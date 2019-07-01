北捷終止WiFi廠商契約沒收400萬 TPE-Free續提供

2019-07-01 15:25

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運無線網路「Free AD WiFi」25日突然斷訊，北捷當時依合約要求廠商於斷訊3天內恢復服務。不過至今WiFi服務未全面恢復，北捷今認定業者違反契約，終止雙方契約，且將沒收履約保證金400餘萬元。

北捷表示，提供捷運免費無線上網服務廠商在6月25日片面中斷網路訊號，且廠商未依約限期完成改善，北捷宣布7月1日起終止契約。北捷強調，廠商違約依照契約規定，履約保證金400萬元不予發還，並要求廠商於4個月內回復場地。

北捷指出，無線網路建置工程均依規定公開招商及評選，全林實業股份有限公司得標後，履約期限是自106年5月起為期5年，由於該標案為收入案件，因此並無虧損問題。

北捷表示，民眾若有無線上網需求，仍可利用捷運各車站旅客詢問處、小巨蛋、貓空纜車等158處的TPE-Free免費無線上網服務。未來北捷將持續廣徵其他有意願廠商之意願與建議，以期創造廠商、民眾及北捷3方皆受益之營運模式。

全林實業今也在網站貼出公告，不過僅表示無法再提供北捷Free AD WiFi免費網路服務，也感謝這一年多來對Free AD WiFi的支持。全林實業表示，如果未來公司有新的訊息，會另行公布。

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