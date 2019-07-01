化學補教師舉例解題︰韓國瑜禿頭可檢驗不能解釋

2019-07-01 15:25

〔記者林曉雲／台北報導〕大學第二節考化學科，補教老師王宇今天分析，今年考題有多題設有「文字陷阱」，字數雖不冗長，但考驗考生的讀題的細心程度，例如第19題「B」選項是「奈米硫顆粒的合成原理可用廷得耳效應來解釋」，這題關鍵字是在「解釋」兩字，他舉例就像是高雄市長韓國瑜禿頭可以被「檢驗和證明」，因為大家看到韓國瑜禿頭，但並不能「解釋」韓國瑜為何禿頭， 也因此這個選項就是錯誤的。

王宇表示，原本以為新課綱強調素養，今年指考考題也會偏向素養題，沒有想到大家的預期落空，出題題幹仍很傳統，在五標預估分數上，因為高分群不滿學測成績的人數和非應屆考生人數都增加，頂標和前標估會上升，頂標估83分，前標估72分，去年化學指考滿分43人，估今年也會有這麼多或有更多滿分生。

今年指考化學特色，王宇老師分析，計算題持續下降，從以前計算題超過一半，且又多又難，逐年降到，今年只有10％，且沒有繁複的計算，考生只要知道有沒有，毋須計算，此外，今年數字沒有很漂亮，他認為是和未來考試可以帶計算機有關，本來科學要注重原來的數字，但為了考生方便計算，之前出題會設計過數字，讓考生方便作答，未來考試可用計算就不用再設計數字。

王宇老師表示，今年實驗題有10題、占比超過30％，不管考生是有讀過或有做過實驗，都可作答，也是與新課綱強的「探究與實作」接軌，不過實驗題內容以考古題居多，生活題則考出味精、癌症正電子放射斷層攝影等。

王宇老師表示，非選第三題考出了去年諾貝爾化學獎，但內容均出自課本，沒有超綱問題，這一題還跨領域出題，考了生物工程和化學，符合跨學科的精神。學測考高一和高二上，指考出題僅占4分之1，今年指考以高二下和高三為主占4分之3，肯定圖表題占比4成，學生要會看圖表。

王宇老師強調，今年題幹不冗長，卻有多數設下文字陷阱，例如單選第2題「在氧氣存在下」為先決條件，如果沒有看到這句前提，就會選錯成D；第18題選項「B」不是正確答案的關鍵在於「可直接」三個字，而第19題選項「B」是錯的，在於奈米硫顆粒的合成原理可用廷得耳效應來「檢驗證明」，而非「解釋」，他舉例，就像是韓國瑜禿頭可以被「檢驗和證明」，因為大家看到韓國瑜禿頭，但並不能「解釋」韓國瑜為何禿頭， 因此「B」選項是錯誤的。

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