民調打臉郁慕明 汪志冰勝出代表藍營選立委

2019-06-30 10:37

〔記者郭安家／台北報導〕為了奪回台北市立委第一選區（天母、北投）立委，國民黨議員汪志冰與新黨議員潘懷宗整合一人代表藍營出征，由於國民黨「禮讓」新黨風聲不斷，新黨主席郁慕明日前不滿嗆「就算國民黨禮讓潘也應該，潘多年任當地議員，資歷難道還不如你們這些小輩嗎？」但汪、潘整合民調結果出爐，汪勝出，選民也打臉郁的說法。

國民黨台北市黨部指出，北投、士林區忠誠里等13個里第二階段初選，已於6月27、28、29日進行電話民調，於今日公布民調結果；委由2家民調公司以台北市住宅電話為母體，採電話號碼尾數2碼隨機方式進行，民調結果汪志冰平均支持度為50.060%、潘懷宗平均支持度為49.940%，由汪志冰勝出。

國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，藍營為拿回這一席立委，協調由國新合作，共推由戰力最強的候選人挑戰現任民進黨立委吳思瑤，兩階段初選已經告一段落，呼籲第一選區的藍營支持者唯一支持汪志冰，團結一致拚勝選。

國民黨台北市立委各區提名作業也告一段落，除第一選區確定，第二選區（士林、大同）則提名前立委孫大千，第三選區（中山、北松山）現任立委蔣萬安，第四選區（內湖、南港）現任立委李彥秀，第五選區（萬華、北中正）提名前立委林郁方，第六選區（大安區）提名不分區立委林奕華、第七選區（信義、南松山）現任立委費鴻泰、第八選區（文山、南中正） 現任立委賴士葆，將提中常會核定。

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