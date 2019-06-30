郭董「務實一點」！朱立倫初選政見會後自加賽…

2019-06-30 06:55

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨總統初選第二場電視政見會昨晚舉行，每人只有12分鐘自述主張時間，政見會後，參選人之一前新北市長朱立倫自己加賽，深夜在臉書發表新的政見，重點就是跟另4位參選人採取「隔空對話」方式，吐槽對手也自述主張。

朱立倫在臉書上分別與4位對話，其中對鴻海前董事長郭台『0到6歲政府幫你養』。務實一點，我會主張透過種種公私協力，創造親職友善的環境，減輕育兒負擔。很多事，民間比政府有效率；郭董一定懂」。

對高雄市長韓國瑜直接提出「政策補充」，包括雙語教育、影視產業、長照保險等。

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