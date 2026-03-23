鹽水台灣詩路音樂會 木棉花道吟遊

台灣詩路詩歌吟唱音樂會登場，詩人林明堃吟誦自己的作品。（記者劉婉君攝）

三月木棉花盛開，台灣詩路詩歌吟唱音樂會昨日在掛著一朵朵橘紅色花朵的木棉樹下舉行，多位詩人及表演者以吟唱的方式吟遊台灣，用文學傳達對土地的濃厚情感，也陪伴民眾共度充滿詩意的春天假日。

台灣詩路詩歌吟唱音樂會於台南市鹽水區三和里的「台灣詩路」舉辦，今年邁入第廿六年，由主辦的台南市月津文史發展協會執行長林明堃吟誦詩作〈倒風海之歌〉、〈莿桐花開〉揭開序幕，詩人方耀乾、路寒袖、向陽、戴錦綢、林沈默、樸雅吟社等接力登台，還有多位表演者演唱詩歌，讓與會者跟著詩中傳達的意境，感受台灣詩的迷人魅力。

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台灣詩路有二條文學步道，每條約三、四百公尺，分別種植木棉樹及南洋櫻，樹下的竹簡陶板則是一首首的台灣詩。林明堃表示，文學步道分別為現代詩與古典詩主題，古典詩從沈光文開始、現代詩以賴和為起始，加起來可說是台灣四百年。近年來周邊並栽種蜀葵、觀音蓮等，營造桃花源氛圍。

四十年次的林明堃也在會中宣布將交棒給兒子接手，自己退居幕後。林明堃說，由於活動未獲政府經費支持，僅靠協會恐難支撐，明年會不會辦，還在考慮。與會的鹽水區長陳文琪則期盼，活動即使轉型，明年仍能繼續辦下去。

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