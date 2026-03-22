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    首頁 > 臺南市

    另類交流平台 「台派辦桌」仁德上菜

    2026/03/22 05:30 記者吳俊鋒、楊金城／台南報導
    台派辦桌活動在仁德區西安宮前登場，大家享用佳餚、聯絡情誼，展現傳統社會的凝聚力。（記者吳俊鋒攝）

    台派辦桌活動在仁德區西安宮前登場，大家享用佳餚、聯絡情誼，展現傳統社會的凝聚力。（記者吳俊鋒攝）

    深受歡迎的「台派辦桌」昨天移師南市仁德區西安宮廟埕登場，上千人參加，邀請知名總鋪師汪義勇掌廚，端出龍蝦三明治、紅蟳米糕等手路菜，大家享用佳餚、聯絡情誼，展現傳統社會的凝聚力，氣氛熱烈。

    辦桌是由熱愛本土、關心公共議題的民眾自主發起，去年六月起在台南開始，至台北、高雄後，昨天又回到仁德，後續還將前往基隆、台中、台東辦桌，報名幾乎秒殺。

    昨天席開百桌，民眾付費參加，進場後高喊「Go Taiwan、顧台灣」；辦桌發起人「大掌粿」強調，從未接受任何黨派或政治資源補助，志工們甚至自掏腰包，希望為關心國家未來的民眾打造交流的平台，吃飯、聊天並交換想法，將理念化為真實的連結，大家「要對台灣有信心」。看見現場爆滿，她感動到哭了。

    此外，台南鹽水武廟和鹽水區公所昨天舉辦文昌文化祭，傳承重視人才培育的文化，有道教科儀以毛筆為學生點額頭「開智慧」、求平安，並首設四大祈福門、祈福燈傳遞智慧與考運，擺放竹筍、蔥、芹菜、韭菜、菜頭、鳳梨、粽子、包子為考運、學業討吉利。

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