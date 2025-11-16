台南楠西江家古厝半月池 修復啟用

江家古厝半月池周邊景觀步道與照明設施優化。（記者吳俊鋒攝）

南市楠西區鹿陶洋江家古厝是國內保存完整的最大傳統單姓聚落，前方有座象徵當地風水的半月池，也是當地知名景點，因淤積嚴重、設施老舊，市府與中央投入逾一千六百萬元進行修繕，改善周邊環境，風華再現，昨天啟用。

工程主要是江家古厝大伙房周邊環境改善，不僅修復舊有設施，也整治半月池，並連接古井，引入活水循環，加上停車動線優化，以及景觀步道與照明設施的增加等，打造全新的休憩空間，市長黃偉哲說，感謝總統賴清德指示協助推動，讓逾兩百年的聚落，重現嶄新生命力。

黃偉哲表示，江家古厝因地震，且長期使用而受損，居民持續反映改善需求，市府與公所提出修繕計畫，並以聚落的歷史價值、文化保存意義，以及高度社區參與為基礎，獲得中央補助。

江家古厝位於浪漫台三線之南，是楠西最早的客家聚落，鹿田里長黃漢威說，半月池具有風水象徵意義，原本深度一．八米，廿年來不斷淤積，僅剩九十公分深，藉由修繕工程展開整治，清淤後水深回到一．三米，連接古井活化後，有「水來發」之意，聚氣、納財，希望讓社區的運勢再起。

江家古厝半月池修繕完工，重新啟用。（記者吳俊鋒攝）

