結合童趣 台南蓮潭國中小裝置藝術啟用

《滾動吧！蓮潭》結合童趣、科學與藝術，不只是公共藝術，小朋友也可以互動體驗。（記者劉婉君攝）

台南市蓮潭國中小第二校區公共藝術昨天啟用，設於校門口的《Hello My World》，正面和背面共可呈現英語、西班牙語及日語三種國際語言，呼應校方推動國際化與語言教育、創意的精神；位於穿堂牆面上的《滾動吧！蓮潭》，更是結合童趣、科學與藝術的互動式滾球裝置藝術，成為學生排隊體驗的高人氣創作。

兩座新啟用的公共藝術經費共計五七〇萬元，校長許嘉齡表示，當初設計時就希望學生可以與公共藝術作品互動，同時也符合學校國際、創意的願景。

《Hello My World》以「語言」為創作核心，站在校外看，作品正面的字形彷彿同時呈現英語「HELLO」與西班牙語「HOLA」的結合，站在校內看，作品背面則是日語「こんにちは」，向來訪賓客熱情問候。

《滾動吧！蓮潭》則可藉由轉動轉盤，將球傳送至最高點後，隨著重力作用於軌道上滾動，沿途並啟動鈴鐺等各式裝置，過程中可觀察物理現象的運作與能量變化，讓小朋友直呼好玩！

許嘉齡說，蓮潭國中小為全新學校，先有國小部，再加入國中部，許多事都還在滾動式修正，想法也要彈性一點，與《滾動吧！蓮潭》相呼應。

