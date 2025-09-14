西拉雅環騎5COOL 飽覽水庫風光

「仙境西拉雅．環騎5COOL」活動，在官田遊客中心大會師後，由自由車界五位網紅領騎出發。（記者楊金城攝）

2025/09/14 05:30

曾文、烏山頭、虎頭埤、尖山埤、白河水庫之美 362位車友開心體驗

〔記者楊金城／台南報導〕西拉雅國家風景區推動自行車觀光，昨天首次舉辦「仙境西拉雅．環騎5COOL」活動，在台南官田遊客中心大會師後，由自由車界五名網紅領騎出發，帶領三六二位車友暢遊五大水庫湖光山色；今天還有草原市集、民歌演唱會，十一月廿二、廿三日再舉辦環騎5COOL 188K歡迎車友來挑戰，已開放報名。

草原市集、民歌演唱會今登場

西拉雅5COOL（取「庫」諧音）指的是台南曾文水庫、烏山頭水庫、虎頭埤水庫、尖山埤水庫、白河水庫，西拉雅管理處處長許主龍表示，西拉雅5COOL活動入選觀光署「台灣自行車旅遊節十大品牌」之一，去年試辦，今年首辦，未來將持續舉辦下去，希望將西拉雅5COOL自行車活動打造為國際級品牌自行車活動，吸引國內、外車友前來參加具西拉雅地方特色的環騎5COOL自行車活動，並鼓勵民眾來到西拉雅慢騎、慢活、慢觀光，以五感深度體驗地方風貌、帶動「慢」經濟。

鼓勵慢騎、慢活 帶動慢觀光

環騎西拉雅5COOL大會師在鳴笛後出發，邀請自行車界網紅里長伯CT Yeh、旅遊節目主持人Windy及松本理惠、洛克、黃恆真各領騎一條水庫路線，路線距離從八公里至九十公里不等，車友不分老少快樂騎行，欣賞西拉雅之美，許多人都是騎自行車第一次造訪水庫，感到新奇有趣。

西拉雅5COOL在官田遊客中心還有自行車嘉年華，在西拉雅大草原舉辦兒童滑步車趣味賽、草原市集、音樂會，特地與ROUVY線上騎乘平台合作，會場設有「自行車菱波官田線」體驗區，民眾坐上自行車踩踏可同步感受騎行的樂趣。兒童滑步車則提升親子感情，歡樂聲四起。

今天下午二點開始的草原市集民歌演唱會，有南方二重唱、歌手葉佳修及拾參樂團帶來經典民歌演出，鼓勵民眾自行車旅行慢遊。

