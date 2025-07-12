台南屋損逾7600戶 比照楠西地震補貼

七股區西寮里民眾激動地表達災後修復家園訴求。（記者王姝琇攝）

2025/07/12 05:30

賴清德台南勘災 研議復耕貸款1年免息 專案協助受損房屋復建

〔記者吳俊鋒、王姝琇、劉婉君／台南報導〕丹娜絲颱風重創台南，，農作物受損面積已達四八四七公頃，幾乎所有作物種類都傳災情，農漁畜牧災損已超過十二億元。總統賴清德昨天至台南勘災，宣布將請行政院長卓榮泰針對丹娜絲風災提出專案，協助居民受損房屋的復建，儘速重整家園。對於仍有民眾面臨缺電之苦，經濟部長郭智輝說，主幹線逐步復電，偏遠地區或線路嚴重受損、短期難以修復的地點，將優先派發電機與移動式儲能設備支援。

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經長：短期難修復地點 派發電機供電

賴清德昨天抵達後壁區侯伯里時已經晚間六點半左右，現場仍擠滿人潮，民眾看見總統蒞臨，熱情地鼓掌歡迎。針對民眾提出復電時程、復耕貸款、復建家園等問題賴清德請相關部會即時回應，解答民眾的疑惑。

台南市長黃偉哲表示，根據統計，丹娜絲颱風造成的房屋毀損，超過七千六百戶，○二○六震災善款盤點後，仍有三至五億元，移為社會急難救助，將比照楠西地震全倒、半倒的紅黃單模式進行補貼，如何實施，將進一步研究。

溫室等設施補助 提高至8成

原本復耕貸款六個月免息，希望能夠延長到一年，賴清德回覆他個人支持、贊成，會指示農業部研議。溫室等設施的補助，原本是五成，現在也提高至八成，全力照顧農民。

賴清德至台南勘災先前往七股區、將軍區和學甲區，學甲區秀昌里長謝金雀聲淚俱下表示，里內有患者需供電維持生命，也有長者因電燈不亮而跌倒受傷，期許賴清德總統來到這裡，能實質協助我們保障民生安全，儘速供電恢復生活，才能整理家園，即便只要看到一台台電工程車都是希望。七股區西寮里災民代表遞上陳情書給賴清德總統，並激動表示，海水衝破近兩公尺高堤防，里內淹水達一八○公分，「這不是海水倒灌，是海嘯！」

黃偉哲承諾 加快協助恢復家園進度

台南市長黃偉哲鞠躬向災民道歉說：「對不起，來晚了！市長我腳路比較慢，但協助災民恢復家園的進度會加快！」

總統賴清德也前往柳營太康有機農業專區勘災，地方爭取將更多作物納入天然災害救助免勘品項。賴清德表示，天然災害救助免現勘品項必須經由專家會議討論決定，要根據法律來做，不是總統或市長、部長可以決定的，最重要的是公開、公正、公平，同一個原則適用於各縣市，這樣大家比較能接受。

總統賴清德視察後壁區，回答災民提出復電時程等相關問題。（記者吳俊鋒攝）

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