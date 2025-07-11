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    模擬導彈攻台台南 全聯疏散演練逼真

    全聯模擬民眾身體不適、昏倒等意外的處理作業。（記者蔡文居攝）

    全聯模擬民眾身體不適、昏倒等意外的處理作業。（記者蔡文居攝）

    2025/07/11 05:30

    〔記者蔡文居／台南報導〕二○二五年是我國「城鎮韌性演習元年」，在七月國家團結月中，首次結合民間通路，台南市全聯賣場加入防空疏散避難演練，昨日模擬中國導彈攻台，空襲警報響起，發生消費民眾情緒失控爭吵、昏倒等意外，全聯員工緊急疏散消費者避難、安撫民眾情緒，並施予CPR，過程十分逼真。

    昨天演練以台南市東區全聯「生產店」為場景，包括內政部政務次長董建宏、警政署警政委員吳敬田、全聯南高處副處長梁又霽及南市府、市警局等代表出席觀摩。現場模擬中共火箭軍部隊向台灣發射導彈，全聯台南生產店門市正有約十五名消費者在進行購物，賣場聽到防空警報的聲響後，立即啟動員工防空避難SOP流程，由店長以店內廣播系統通報民眾進行避難，同時召集賣場員工執行疏散工作。

    疏散時，遇到民眾在收銀台要結帳時，不願配合疏散，全聯員工立即協助安撫民眾不滿情緒；同時模擬避難時發生民眾身體不適、昏倒等意外的處理作業，確保民眾於緊急狀況時能有效自我保護及相互協助。

    董建宏表示，希望透過這樣的演練，確保大家在面對緊急災難時能夠他救自救，感謝全聯團隊的全力協助，充分展現政府和民間合作。

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