台南農損近4億 白河蓮花全倒

白河蓮花全被強風掃倒。（記者楊金城攝）

2025/07/10 05:30

因停電 漁產尚未列入統計

〔記者楊金城、洪瑞琴、吳俊鋒／台南報導〕台南市漁業也被農業部公告列入現金救助地區，昨天統計災情速報全市損失金額約三億九七一一萬元，包含農產二億五八五八萬元，畜牧二九四萬元，禽畜設施七五八九萬元，漁產○元；農業局表示，漁產報零是因停電，網路不通無法通報，未來災損金額只會增不會減，加速受理申請、勘災完成救助才是重點。

重建家園 12區今停班停課

此外，因部分地區電力尚未修復，加上低壓帶及西南風恐有致災降雨，為維護市民安全及家園重建，南市府根據「天然災害停止上班上課作業辦法」規定，宣布新營、鹽水、柳營、後壁、東山、白河、北門、將軍、學甲、七股、西港、佳里等十二區今天停止上班、停止上課。這些區域含七日至今放了四天復原假。

請繼續往下閱讀...

在農業災損中，白河蓮花全被吹倒，白河蓮花季提前結束，即使有農損救助，陳姓蓮農感嘆說心血全沒了。全市農作物被害面積三四八一．四公頃，損害程度廿八％，換算受損面積九六○．八公頃，主要為龍眼、文旦柚、椪柑、柳橙、絲瓜、香蕉、竹筍、蓮子等作物。

因沿海復電緩慢，魚塭內的魚兒命在旦夕，缺氧就會翻肚死了，養殖漁業災損金額恐擴大，吳姓漁民焦急萬分說：「只盼來電」。

台南畜牧業災損通報廿四場，死了十七萬六千多隻家禽需要清運，但化製場遇上斷電停擺，環保局同意畜禽屍體進掩埋場掩埋。

船筏災損有一九五艘受損，即日起至七月廿一日止，漁民應向漁港所在地區公所提出申請。

曾文水庫調節性放水

曾文水庫、南化水庫昨天蓄水都突破滿水位，曾文水庫開啟防淤隧道與溢洪道，以每秒高達一三○○立方米調節性放水。南化水庫持續自然溢流。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法