台南農產外銷 拚出8億成績

農業局代理局長陳仲杰（中）展示南市農產外銷成果和未來願景。（記者楊金城攝）

2024/12/28 05:30

〔記者楊金城／新營報導〕台南市農業發展在市長黃偉哲帶領下，成功爭取到明年第十五屆亞太蘭花會議暨展覽主辦權，農路改善經費及長度為六都第一，農產國際行銷今年拚出外銷近八億元亮眼成績。

農業局團隊昨天展示農業發展成果和未來願景，代理局長陳仲杰指出，為穩定農產銷售，玉井農產加工及冷鏈物流中心將在二○二六年中完工，新化果菜市場冷藏庫明年一月啟用，投入一．八八億元在將軍漁港建置智慧水產加工及物流運籌中心第一期工程，明年三月完工後營運。

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另改善農漁產運輸和生產環境，今年以五億元改善南市農漁水路總長度近九十八公里，五年來以約廿四億元改善農漁水路總長度約七百公里。

拓展農產和加工品外銷更是南市強項，陳仲杰說，台南鮮果與農漁產加工品今年輸往日、韓、星、馬、加、紐、荷、香港等八個國家地區，鮮果外銷訂單超過六四四八噸，加上農漁產加工品產值將近八億元。

今年首次參加新加坡和韓國首爾食品展、台南鳳梨首度在荷蘭上市，首創結合日本當地慶典宣傳台南芒果、市長首登韓國最大電商平台推廣台南芒果都是亮點。

在內銷上，農業局推出「季季嘗鮮向產地買」新作法，整合當季果品產地單位訂購資訊，向百大企業機關推廣直接向產地訂購。

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