（台南）大目降好農市週六開幕 祭優惠

「大目降好農市」試營運期間，有機蔬果最受歡迎。（記者吳俊鋒攝）

2024/12/19 05:30

〔記者吳俊鋒／新化報導〕新化區農會改造原有的購物中心，變身兼具美感與實用的生鮮超市，半年的試營運後，將於本週六正式開幕，為拉抬買氣，除了打折優惠之外，還祭出一系列的「消費滿額送」，加上漁產品嚐活動，熱鬧造勢來攬客。

推折扣、滿額送、漁產品嚐

全新蛻變的「大目降好農市」結合地方的文史特色，透過以紅磚與石紋為主的設計風格，提升場域質感，六月中旬起試營運迄今，有機蔬果最受歡迎，上架後不到兩天就完售，都必須緊急補貨。

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新化區農會總幹事林侑融表示，試營運期間，店面又稍做整修，加上增建公共廁所等，目前各工程全部完成，準備就緒，本月廿一日將正式開幕，方便民眾籌辦年貨，並搶攻春節伴手禮商機。為回饋鄉親在試營運期間的支持，開幕當天新化農會專區產品一律九折，消費即贈衛生紙，消費加十元可加購有機蔬菜或四入雞蛋。當天消費滿一百元，則送豬心或豬肚，冬令進補正是時候；消費滿兩百元送五十元商品抵用券、消費滿一千兩百元送水果月曆或保冷袋，只要購物就有好康。

林侑融指出，試營運期間，已建立市場口碑的新化農會鳳梨酥與鳳梨乾，在熱賣排行榜也名列前茅；另外，來自後壁、六甲的米，都是人氣商品之一。開幕活動當天，將與市府共同舉辦台南地區花卉暨農特產品的展售活動，還有澎湖區漁會的海鮮試吃，包含小管、花枝丸、白帶魚與黃金鯧等加工品。

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