為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    曾文區小黃公車 增3路線上路

    台南大曾文區小黃公車「黃5」、「黃20」及「橘10-1」3條新路線，昨天開通上路。（記者楊金城攝）

    台南大曾文區小黃公車「黃5」、「黃20」及「橘10-1」3條新路線，昨天開通上路。（記者楊金城攝）

    2024/12/14 05:30

    〔記者楊金城／下營報導〕大台南小黃公車持續擴大服務版圖，曾文區小黃公車「黃5」、「黃20」及「橘10—1」三條新路線昨天開通上路，廿四日還有西港區「藍25」、「藍30」線啟航，今年將完成開通十一條路線，南市到年底總計有四十二條小黃公車路線。

    上帝廟志工擔任預約小秘書

    市長黃偉哲、嘉義監理所所長黃萬益在下營玄天上帝廟為曾文區三條小黃公車上線揭幕啟航，三路線行經下營、新營、柳營、六甲、麻豆及官田等區，上帝廟主委姜金利還首創宣布由「神龜志工服務隊」擔任小黃公車預約小秘書，讓民眾預約更便利，未來更計畫擴及協助醫院掛號等服務。

    黃偉哲表示，小黃公車大多服務台南偏遠山區或海邊，現在逐步推廣至溪北大曾文區，方便民眾就醫、外出、購物、旅遊等需求，達成民眾、政府、業者三贏，並促成醫療、社區、志工、學校各界資源跨域合作。

    24日還有西港區2路線開通

    交通局局長王銘德說，現有四十條小黃公車路線，擴及廿六個行政區，總搭乘人次已突破廿四萬人次。

    今年由公路局補助五三五萬元、加上市府配合款總計開通十一條，最後西港區二條路線也將在廿四日上線服務鄉親。

    曾文區三條新路線都利用既有公車路線優化轉型，黃5、黃20線在尖峰時段維持傳統公車，離峰班次改為小黃公車服務，另「橘10—1」直接全線轉型為小黃公車，同時變更路線，繞進官田區東西庄里、渡拔里、二鎮里等鄰里巷道，並行經渡拔國小、水雉教育生態園區、川文山，是一條富有教育場域意義的公共運輸路線。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播