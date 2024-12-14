曾文區小黃公車 增3路線上路

台南大曾文區小黃公車「黃5」、「黃20」及「橘10-1」3條新路線，昨天開通上路。（記者楊金城攝）

2024/12/14 05:30

〔記者楊金城／下營報導〕大台南小黃公車持續擴大服務版圖，曾文區小黃公車「黃5」、「黃20」及「橘10—1」三條新路線昨天開通上路，廿四日還有西港區「藍25」、「藍30」線啟航，今年將完成開通十一條路線，南市到年底總計有四十二條小黃公車路線。

上帝廟志工擔任預約小秘書

市長黃偉哲、嘉義監理所所長黃萬益在下營玄天上帝廟為曾文區三條小黃公車上線揭幕啟航，三路線行經下營、新營、柳營、六甲、麻豆及官田等區，上帝廟主委姜金利還首創宣布由「神龜志工服務隊」擔任小黃公車預約小秘書，讓民眾預約更便利，未來更計畫擴及協助醫院掛號等服務。

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黃偉哲表示，小黃公車大多服務台南偏遠山區或海邊，現在逐步推廣至溪北大曾文區，方便民眾就醫、外出、購物、旅遊等需求，達成民眾、政府、業者三贏，並促成醫療、社區、志工、學校各界資源跨域合作。

24日還有西港區2路線開通

交通局局長王銘德說，現有四十條小黃公車路線，擴及廿六個行政區，總搭乘人次已突破廿四萬人次。

今年由公路局補助五三五萬元、加上市府配合款總計開通十一條，最後西港區二條路線也將在廿四日上線服務鄉親。

曾文區三條新路線都利用既有公車路線優化轉型，黃5、黃20線在尖峰時段維持傳統公車，離峰班次改為小黃公車服務，另「橘10—1」直接全線轉型為小黃公車，同時變更路線，繞進官田區東西庄里、渡拔里、二鎮里等鄰里巷道，並行經渡拔國小、水雉教育生態園區、川文山，是一條富有教育場域意義的公共運輸路線。

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