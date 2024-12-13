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    日宮崎縣三股町 擬締盟七股三股里

    七股區三股里長黃仙立（左）贈送「三股旅歷」T恤，給日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟台灣訪問團會長丸山裕次郎（右）。（記者楊金城攝）

    七股區三股里長黃仙立（左）贈送「三股旅歷」T恤，給日本宮崎縣議會日台友好議員聯盟台灣訪問團會長丸山裕次郎（右）。（記者楊金城攝）

    2024/12/13 05:30

    〔記者楊金城／七股報導〕日本宮崎縣有三股町，七股區有三股里，同名「三股」結緣，開啟雙方交流，宮崎縣議會日台友好議員聯盟台灣訪問團昨天指名參訪三股里、七股潟湖，拜媽祖、品嘗文蛤等特產，宮崎縣三股町公所訂明年二月廿六、廿七日將訪七股區公所洽談締盟。

    宮崎縣議會日台友好議員聯盟台灣訪問團由前議長丸山裕次郎擔任會長，訪團成員包括中野一則、外山衛等十六人，訪問七股三股促進台日友誼和地方交流。

    宮崎友台議員先抵達三股龍德宮，入境隨俗拿香參拜媽祖，受到地方熱情接待，端上七股在地海鮮烤鰻魚、文蛤及洋香瓜，讓訪團議員稱讚好吃，也在廟埕市集購買七股烏魚子，七股區長李佳隆贈送七股黑面琵鷺布偶，三股里長黃仙立贈送「三股旅歷」T恤，三股社區理事長黃華宗贈送七股特產紅蔥酥油，龍德宮主委陳勝民也送上媽祖祈福吊飾表達歡迎。

    宮崎縣議員訪團接續到六孔碼頭參觀七股潟湖，黃仙立介紹七股潟湖是四百年前台江內海最大遺跡和三股里全台最大的紅樹林保護區、淺坪魚塭，再到黑琵食堂參訪文蛤養殖，現撈文蛤，議員訪團對七股、三股的農漁產業特色和自然生態留下美好印象，為明年二月三股町與七股區、三股里洽談締盟打下基礎。

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