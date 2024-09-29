府城迎媽祖 鎮南媽華麗行頭逾500萬

祀典大天后宮鎮南媽昨日一早「裝水水」鳴炮出巡，初估一身行頭超過五百萬元。（記者王姝琇攝）

2024/09/29 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕祀典大天后宮暌違六年，昨天起舉辦「府城迎媽祖」二天遶境，鎮南媽鑾轎昨晨由台南市長黃偉哲、前立法院長王金平等人扶轎、鳴炮啟程，鎮南媽穿戴全新行頭估逾五百萬，胸前三兩重的金花、蜻蜓鑽石胸針、珍珠項鍊，搭配全球限量迷你版愛馬仕柏金包，成矚目焦點。

金花、鑽石、珍珠、名牌包 信眾矚目

府城迎媽祖遶境首日以中西區為主，湧進五十頂神轎及上百組陣頭，隊伍綿延數公里。鎮南媽鑾駕壓軸出陣，吸引民眾沿途參拜，祂一身行頭除了有神明銀帽保存者郭春福打造的神帽（市價十七萬元），還有金工大師陳水林特製三兩重金花（市價約四十萬元）、信眾獻上珍珠項鍊（市價約一五○萬元）、數百萬蜻蜓造型鑽石胸針，以及愛馬仕迷你柏金包（市價約十五萬元）。整體造型襯托媽祖的雍容，增添時尚感。

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大天后宮活動總幹事蘇瑞煌表示，迎媽祖最早從府城開始，府城迎媽祖不只是迓「鬧熱」（台語，意即熱鬧）而已，此次響應「臺南四百」，更要展現專屬台南人的鬧熱；連未出轎的友宮廟及民代、外縣市交陪境宮廟都送點心、設香案；台南市政府也特地搭設觀禮台力挺傳統禮俗，歡迎遊客參與。

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