善化溪美社區水圳步道 老牛車迎賓

善化溪美社區水圳步道增設入口意象，以老牛車述說在地農村的歷史。（記者劉婉君攝）

2024/09/25 05:30

〔記者劉婉君／善化報導〕善化區溪美社區水圳步道增設入口意象，以在地居民提供的老牛車，加上牛的造型藝術，述說在地農村的歷史，搭配水圳周邊環境整理，希望形成社區的新地標，吸引更多人進入社區，帶動地方發展，也吸引年輕人回流。

善化溪美社區積極營造社區風貌及特色，先後打造生態池及水圳步道，讓原本荒廢的環境變成適合民眾休閒遊憩的空間，去年底再爭取經費，將水圳步道延長至一．四公里，近期接續投入廿萬元左右，於緊鄰南一二二線道的水圳步道口，增設入口意象。

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溪美里長李志明表示，入口意象除了以牛車呈現早期農村的風景，一旁還有陶板也同樣看得到牛及「溪美三寶」蔗糖、葛鬱金粉、胡麻，在地特色一目瞭然。

溪美社區發展協會近年來與在地小農合作，取溪美三寶為名，自創品牌「蔗葛蔴繁」，推出相關的產品及食農教育課程，頗受好評，社區最近也成立合作社，正在改造生態池旁的廢棄豬舍做為據點，完成後也將串連入口意象及步道，再成社區亮點。

李志明說，希望新的入口意象及合作社，可以讓社區獲得更多民眾及社區的注意，進而增加地方的收入，讓年輕人願意重新回到社區來耕作。

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