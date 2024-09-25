為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    善化溪美社區水圳步道 老牛車迎賓

    善化溪美社區水圳步道增設入口意象，以老牛車述說在地農村的歷史。（記者劉婉君攝）

    善化溪美社區水圳步道增設入口意象，以老牛車述說在地農村的歷史。（記者劉婉君攝）

    2024/09/25 05:30

    〔記者劉婉君／善化報導〕善化區溪美社區水圳步道增設入口意象，以在地居民提供的老牛車，加上牛的造型藝術，述說在地農村的歷史，搭配水圳周邊環境整理，希望形成社區的新地標，吸引更多人進入社區，帶動地方發展，也吸引年輕人回流。

    善化溪美社區積極營造社區風貌及特色，先後打造生態池及水圳步道，讓原本荒廢的環境變成適合民眾休閒遊憩的空間，去年底再爭取經費，將水圳步道延長至一．四公里，近期接續投入廿萬元左右，於緊鄰南一二二線道的水圳步道口，增設入口意象。

    溪美里長李志明表示，入口意象除了以牛車呈現早期農村的風景，一旁還有陶板也同樣看得到牛及「溪美三寶」蔗糖、葛鬱金粉、胡麻，在地特色一目瞭然。

    溪美社區發展協會近年來與在地小農合作，取溪美三寶為名，自創品牌「蔗葛蔴繁」，推出相關的產品及食農教育課程，頗受好評，社區最近也成立合作社，正在改造生態池旁的廢棄豬舍做為據點，完成後也將串連入口意象及步道，再成社區亮點。

    李志明說，希望新的入口意象及合作社，可以讓社區獲得更多民眾及社區的注意，進而增加地方的收入，讓年輕人願意重新回到社區來耕作。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播