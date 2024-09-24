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    搭台灣好行4路線 8主題遊台南

    南市觀旅局昨天舉辦台灣好行台南主題遊程發布會。（記者王姝琇攝）

    南市觀旅局昨天舉辦台灣好行台南主題遊程發布會。（記者王姝琇攝）

    2024/09/24 05:30

    10至12月上路 暢玩府城巡迴、安平台江、東山咖啡及梅嶺線

    〔記者王姝琇／台南報導〕台南市十至十二月推出台灣好行推廣體驗系列活動，四條台灣好行路線祭出八大主題體驗遊程，限量三六○個名額，將於九月廿五日開賣；市府力邀入圍葛來美獎專輯包裝設計師鄭星慧設計四款紀念章，增添遊客搭乘台灣好行的趣味。

    限量360名額共16場次 明天開賣

    台灣好行台南市四條路線包括八八府城巡迴線、九九安平台江線，以及二月新開的東山咖啡線及梅嶺線。南市觀旅局搭配在地特色推出主題遊程，今年邁入第四年，特別規劃總計十六場次、限量三六○個名額的八大主題遊程，讓遊客體驗台南多種玩法，飽覽風光之餘，還能採購最道地、精選的農特產伴手禮滿載而歸。

    市長黃偉哲表示，主題遊程依不同客群專屬設計八大主題，由專業導遊帶領實際搭乘台灣好行班次，體驗台灣好行台南旅遊的趣味性，除有米其林必比登美食行程，今年搭配梅嶺線及東山咖啡線，分別推出登山健行、咖啡農事體驗等主題。

    推出特色紀念章 填問券抽好禮

    觀旅局昨日舉辦遊程發布會，黃偉哲說，鄭星慧以四條路線特色意象設計四款紀念印章放在車輛上，增添遊客搭乘台灣好行的趣味；只要在本年度活動期間搭乘任一台灣好行路線，於車上填寫線上問卷，就有機會抽中好禮。

    觀旅局局長林國華提到，台灣好行主題遊程近年累積不少忠實粉絲，特別推出限量版「熟客計畫」，將針對二○二一至二○二三年間，總報名場次數排序前廿名的遊客，主動發送熟客優惠碼，只要邀請過去從未參加者一同報名，熟客即享該場次免費。

    八大主題遊程將於九月廿五日上午十點起在KKday及Accupass活動通開放報名。十月一日起另於KKday販售限量三大類、總計三百套的台灣好行台南自由行套票，包含台灣高鐵台灣好行聯票，或體驗安平港遊船、暢遊古蹟景點，到關子嶺泡湯、品嘗東山咖啡等多樣組合套票，相約三五好友到台南體驗多種玩法。

    台灣好行台南梅嶺線。（台南市府提供）

    台灣好行台南梅嶺線。（台南市府提供）

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