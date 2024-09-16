推動七股漁電共生 卓揆︰打擊不法

台南七股區大亞志光漁電共生案場，規劃養殖文蛤、烏魚、石斑魚苗、虱目魚及白蝦。 （記者蔡文居攝）

2024/09/16 05:30

強調回饋機制要透明 不能損害農漁民權益

〔記者蔡文居／台南報導〕行政院長卓榮泰率中央部會團隊，昨天到台南七股參訪漁電共生案場。卓榮泰表示，能源轉型是國家重要政策，推動過程中，要以農漁民為優先，不能損害農漁民的權益，並要求回饋機制要透明化，讓農漁民及業者有所依循，而政府將全力打擊不法，杜絕黑幫、不肖民代等地方惡勢力從中牟利，阻礙國家能源發展。

歡迎檢舉 查辦無上限也沒情面

卓榮泰表示，光電的推動是綠能的重要一環，政府將全力來推動能源轉型，做為大家的後盾，如果有不法也歡迎各界檢舉，打擊不法，不分黨派，查辦無上限，也沒無所謂的情面，確保國家能源政策得以推動，同時也要翻轉過去對台南光電的誤解認知。

卓榮泰由行政院發言人李慧芝、經濟部長郭智輝、法務部長鄭銘謙、經濟部能源署長游振偉、調查局長陳白立等人陪同參訪漁光共生案場，由志光能源公司申設，土地面積共計一一四公頃，其中綠能設施佔四十三公頃，並規劃養殖文蛤、烏魚、石斑魚苗、虱目魚及白蝦。業者積極與眾多地主溝通，推動順利，創造三贏，為台南的模範案場之一。

漁光案場114公頃 綠能設施佔43公頃

經濟部能源署長游振偉簡報指出，光電推動設定二○二五年的目標是廿GW，到今年七月已達到十三．五GW，其中屋頂原設定八GW，現已超過，將繼續盤點公有和一些小屋頂；而地面目標是十二GW，目前約完成五GW，推動過程希望土地能發揮一地兩用的目標。以大亞志光案場為例，去年也都有養殖收成及發電，真正達到「養殖為主，綠能加值」的成功案例。

盼土地以「養殖為主 綠能加值」

台南市長黃偉哲表示，綠能產業的發展有其必要性，正如先前輝達執行長黃仁勳所言，電力供應對AI產業十分重要，亞馬遜也有計畫在台灣投入五十億元設立資料中心，並指定要綠能供電。對於各界可能有疑慮的地方回饋制度或與民爭地等，市府一定會全力把關，保障農漁權益，若發現案場有違規或不法情事，絕不姑息。

行政院長卓榮泰（穿襯衫）赴台南七股參訪漁電共生案場，並拿起飼料勺試著餵魚。（記者蔡文居攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法