官民攜手防災 仁德公所成立協作中心

仁德公所結合民間單位，成立防災協作中心，有需要時，可獲得志願人力支援。（仁德區公所提供）

2024/09/12 05:30

〔記者吳俊鋒／仁德報導〕地震、水患、火警等重大變故發生後，對於受災戶，官方除了給予物資之外，也需要能夠幫忙疏散、運送、安置，以及後續關懷的志工，落實照顧；仁德公所結合慈濟、後備軍人、基督教芥菜種會，成立全市各區首例的協作平台，遭逢狀況時，可緊急提供民力支援，攜手投入救難。

仁德公所召開協作平台推動會議，說明計畫相關機制，再與「佛教慈濟慈善事業基金會台南分會」、「基督教芥菜種會台南中心」、「仁德區後備軍人輔導中心」等單位達成共識。

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仁德區長黃素美表示，防災協作平台啟動後，必要時三個民間團體可提供多達廿百一十名人力，幫助公部門撤離、接駁，並分送物資，甚至依照地緣優勢，參與行政、幕僚等工作。

黃素美提到，收容現場管理與物資調度，任務派遣常有人力不足的問題，民間的支援很重要，因此建立「仁德區防災協作中心」，以該平台做為整合與統籌運用機制。透過災害防救業務合作夥伴關係的建立，落實政府部門與民間團體的公私協力精神，讓遭遇狀況的鄉親即時獲得更好的照顧。

黃素美說，防災協作中心將功能編組，以社會福利與宗教慈善團體志工為主要邀請對象。

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