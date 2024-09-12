帶動觀光 關子嶺溫泉美食節9/21登場

關子嶺溫泉美食節將於9月21日開幕，盼帶動旅遊人潮。（記者王涵平攝）

2024/09/12 05:30

開幕當天 大型祭典燈車帶民眾夜巡 將實施交管

〔記者王涵平／台南報導〕關子嶺溫泉美食節將於九月廿一日開幕，「和與食」主題系列活動，在地不動明王祭典燈車巡行祈福，打造六大夜間光影藝術作品，品嘗桶仔雞等山產美食，關嶺里里長蔡宗羲表示，夏天泡湯人潮少，目前關子嶺溫泉區住房率約僅四成，希望藉由活動帶動觀光人潮。

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打造六大夜間光影藝術

關子嶺溫泉美食節將於九月廿一日至十月廿日舉行，台南市政府昨日舉辦宣傳記者會，市長黃偉哲表示，泡溫泉不僅在冬天，而是一年四季都能享受，邀請大家來體驗世界三大泥漿溫泉之一的關子嶺溫泉。今年特別與Pokémon GO合作，活動期間於十六處店家消費，滿額即可兌換遊戲禮物卡。

觀光旅遊局長林國華指出，開幕暨夜祭巡行將於九月廿一日晚間六點卅分展開，以在地神祇「不動明王」打造的大型祭典燈車領頭，帶領民眾一同參與夜巡，一路從寶泉橋公園，沿著溫泉區步行至大成殿廣場。廿一、廿二日在嶺頂公園舉辦祭典市集，結合在地攤商及西拉雅觀光產業協會攤商，廣邀具國內質感、文青美食超過廿個攤商共襄盛舉。

品嚐東山咖啡、桶仔雞

十月十九日以「東山咖啡」為題材，結合在地農特產品、咖啡調酒、單品咖啡打造三種特色主題吧檯，讓民眾體驗咖啡多種面貌的變化，享受「東山咖啡」的味蕾魅力。十月廿日以關子嶺知名的美食「桶仔雞」為主角，結合浴衣及野餐，並安排創意餐桌體驗，打造桶子雞的創意料理吃法，規劃「野餐達人布置比賽得獎金」活動。

因應關子嶺溫泉美食節開幕巡行活動，九月廿一日當日下午五點至晚間八點，於市道一七五線（紅葉隧道口）起至一七二乙線交叉路口（往東山咖啡公路口）將實施交通管制。

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