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    行銷龜丹溫泉 打造全新入口意象

    市府觀旅局在楠西歸丹溫泉區打造全新的入口意象，頗為搶眼。（記者吳俊鋒攝）

    市府觀旅局在楠西歸丹溫泉區打造全新的入口意象，頗為搶眼。（記者吳俊鋒攝）

    2024/09/03 05:30

    〔記者吳俊鋒／楠西報導〕楠西的龜丹里在日治時期曾是余清芳武力抗暴的古戰場之一，因溪谷湧現溫泉，市府結合現有的天然資源，規劃、推動下，已成為新興泡湯區，趕在觀光旺季前，全新打造的入口意象完工，協助行銷地方特色。

    觀旅局為龜丹溫泉設計的入口意象，位在台三線轉進當地社區的道路交會處，目前已經完工，藍、綠、紅的色調搭配，視覺效果強烈，引起矚目。代理副局長鄭道立表示，入口意象上方就是結合里名的烏龜造型，一目了然，外殼有溫泉的元素，頭部朝向社區，猶如另類的指引路標，下面則為簍空設計，包含古戰場的鐵谷山宮，以及當地的自然景貌等圖騰。

    當地屬於碳酸氫鹽泉，水質的PH值約為八．五，浸泡後可讓肌膚變得光滑細緻，因此有「美人湯」之稱，已是台南知名的景點，進入秋、冬季節，天氣逐漸轉冷，將再掀起觀光熱潮。居民認為，全新的入口意象，在色調的搭配上，白天看起來確實搶眼，但建議可再加裝燈光照明，提升晚上的能見度，入夜後也能達到宣傳、行銷的效果。

    地方相傳，龜丹是由平埔族語翻譯而來，源頭位於當地糖仔恩山與附近梅嶺交界的河谷，因為斷層隆起而出現。龜丹社區內現階段有四家溫泉，包含市府OT的體驗池以及老字號的水哥休閒農園，後來新增的天喜悅會館與六二山房等。

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