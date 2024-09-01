南市調增公幼餐點費 萬餘幼兒受惠

台南市政府調增公立幼兒園午餐及點心費基準，逾萬名幼兒受惠。 （台南市府提供）

2024/09/01 05:30

本學年起 午餐及點心費調高18元達90元 全數政府負擔

〔記者王姝琇／台南報導〕為提升幼兒用餐品質並兼顧所需營養，自一一三學年度起，台南市政府調增公立幼兒園午餐及點心費基準，平均每天每位幼兒餐點費（含午餐費和點心費）總計九○元，調幅高達廿五％，調增費用約四八六四萬元全數由政府負擔，受惠幼兒數達一○三一二名。

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市府分攤2成 教部出8成

台南市教育局局長鄭新輝表示，自本學年度開始，南市公立幼兒園午餐費由現行每月七九五元調高為九九○元、點心費也由每月八○○元調高為九九○元，平均每天每位幼兒餐點費、點心費都由卅六元調增至四十五元，等於每人每日餐點費達九○元，比現有基準調高十八元，開學後讓各園有更充足的餐費，為幼生提供更好的餐點品質及營養來源。

私幼如要調整 需經審核

市長黃偉哲指出，台南市公立幼兒園午餐費及點心費收費基準，已逾十年未更動，隨著近年物價上漲，幼兒餐點費確有調整之必要；為減輕家長負擔，此次調增費用總計為四八六四萬一一九七元，由市府和教育部一起分攤（中央八○％、地方二○％）。私幼部分則基於市場機制由園方自訂基準，如要調整需由市府審核。

鄭新輝說，有鑑於幼兒是良好飲食習慣培養的重要時期，教育局將自本學年度起，全面推動幼兒飲食營養教育，已規劃完成「幼兒飲食營養教育大補帖」方案，以「我的餐盤」六個口訣設計教案活動，讓幼兒從小養成喜歡吃原型食物，及養成均衡飲食習慣，後續還會擴充相關幼兒健康飲食教育方案，希望家長也能一起配合推動，讓每位幼兒健康、快樂的成長。

家長肯定吃得更好更健康

家長們表示，日常生活對通膨及食材物價上漲就很有感，為確保幼兒能獲得成長所需營養，多數家長支持公幼午餐及點心費調漲。此次調增後的差額也是全數由政府負擔，感受到政府對該議題的重視，讚許讓幼兒吃得更好更健康，家長免負擔。

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