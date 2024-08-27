擴大供給 仁德、永康停車場招商

台南永康停六立體停車場示意圖。（南市交通局提供）

2024/08/27 05:30

選定3處用地 興建立體停車場 至少增加1650汽車位、1460機車位

〔記者王姝琇／台南報導〕為了擴大停車供給，南市府積極盤點停車場用地，選定仁德停四、永康停九、永康停六等三處停車場用地，啟動民間招商，預計至少增加一六五○席汽車停車位、一四六○席機車停車位，下個月將分別在台南、台北舉辦招商說明會。

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建蔽容積率較高 可創造附屬事業財源

市長黃偉哲表示，台南目前透過前瞻基礎建設計畫闢建的立體停車場共有十三座，而仁德停四、永康停九、永康停六停車場用地，皆有良好區位與面積，加上地方發展漸趨成熟，希望藉由引進民間參與立體多目標停車場，擴大停車供給外，也引入多目標使用的不同業種，形塑完整的生活機能與公共服務。

列入招商的範圍包括未來捷運藍線行經的仁德停四，位於仁德區文心文孝路口，周邊已有超過兩千戶住宅，希望至少興建五九○席汽車停車位、五六○席機車停車位的立體多目標停車場。

位於永康東橋重劃區與永康砲校創意園區中間的永康停九，後續將有永康段鐵路地下化與通勤站設立，且目前已有四千戶的住宅規模，希望至少興建四六○席汽車停車位、五○○席機車停車位的立體多目標停車場。

鄰近平實轉運站的永康停六，除平實重劃區與精忠二村都市更新區外，距離捷運藍線與綠線交會處僅五百公尺，停車需求高，具有高度發展潛力，希望至少興建六○○席汽車停車位、四○○席機車停車位的立體多目標停車場。

9月2日、11日 台南、台北辦說明會

交通局長王銘德提到，停車場用地的優勢在於有較高的建蔽容積率，多目標使用業種有利於民間投資運用，可創造除停車場收費以外的附屬事業財源；透過招商說明會蒐集投資人的意向與各項建議，也作為未來修正政策公告招商條件的依據，使未來招商作業更為順遂。

南部地區招商說明會將於九月二日下午兩點假台南維悅酒店舉辦；北部地區將於九月十一日下午兩點於台北大瀚環球商務中心忠孝中心舉辦。交通局還將持續盤點立體停車場潛力場域，擴大停車供給，盼能達到政府、產業、地方三贏局面。

台南永康停九立體停車場示意圖。（南市交通局提供）

台南仁德停四立體停車場示意圖。（南市交通局提供）

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