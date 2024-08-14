可行性研究審查通過 捷運藍延線將設15站

捷運藍線延伸線路線圖

2024/08/14 05:30

串聯市區至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南捷運又有新進展，民眾要搭高鐵更近了！繼藍線綜合規劃於三月經交通部審查通過後，第一期藍線延伸線（簡稱藍延線）可行性研究，昨日又獲交通部原則審查通過，規劃設置十五座車站及一座機廠。

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全長15.19公里 含一座機廠

南市交通局局長王銘德表示，捷運藍延線採與藍線相同的高架單軌系統，全線長度十五．一九公里，共設置十五座車站及一座機廠，路線銜接第一期藍線，將捷運服務範圍從市區推展至歸仁、關廟、仁德及沙崙綠能科學城。

營運規劃分關廟線及高鐵線

其中營運規劃關廟線由藍線B01站（大橋）往返藍延線BK08站（關廟國中），尖峰時刻最密集班距可達每四分鐘一班，高鐵線由藍延線BK01站（家樂福）往返BH07站（沙崙綠能科學城），尖峰時刻最密集班距可達每七．五分鐘一班，營運時段由上午六時至晚上十二時，可提供南關線居民通學、通勤及高鐵乘客往返市區的優質運輸服務。

昨日審查會議由交通部次長伍勝園主持，市府則由南市副市長葉澤山率隊出席，會中報告藍延線主支線道岔規劃、跨（穿）越高鐵工程規劃、運量預測及財務規劃等，市府後續就審查意見作修正，經鐵道局確認後，再由交通部函轉行政院核定。

與深綠線構成科技產業十字路網

市長黃偉哲表示，台南捷運藍線綜合規劃已至行政院審議核定階段，而藍延線和藍線是密不可分，更是串聯府城、沙崙的重要路線，而且藍延線及規劃中的深綠線將構成台南科技產業的十字路網，對台南未來發展影響相當深遠，後續市府團隊將儘速修正，並加速綜規作業期程，以期兩案進度無縫接軌。

預計年底提報交通部審議

王銘德表示，為加速進程促使藍線及藍延線兩計畫建設時程無縫接軌，已於去年啟動辦理藍延線綜合規劃作業，與綜規息息相關的都市計畫變更及環評均配合展開，預計今年底即可提報交通部審議。未來更透過與捷運深綠線結合串連沙崙綠能科學城及台南科學園區，強化科技發展雙引擎的交通鏈結，並帶動府城以東衛星市鎮發展。

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