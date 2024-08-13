爭取37.2億治水 水利署允加速核定

2024/08/13 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕凱米颱風帶來平地累計雨量超過莫拉克風災，時雨量與三小時累積雨量為歷年颱風豪雨之最，南市爭取災後防洪治水經費三七．二億元，水利署長賴建信允諾採移緩濟急加速核定補助。

「八老爺抽水站」昨舉行竣工典禮，水利署長賴建信、市長黃偉哲等各界人士出席。

黃偉哲表示，八老爺抽水站可保護柳營八翁地區約五六○戶住戶以及酪農區三二七公頃土地面積，集水區的防洪排水設施將更加完善，而治水工作「沒有最好，只有更好」，面對未來極端氣候，將因地制宜提升防洪綜合治水，也期盼經濟部水利署能持續挹注相關經費，共同加速推動治水工作。

賴建信表示，治水需要中央地方共同合作，面對未來極端氣候的防洪策略，在地滯洪與逕流分擔、建立第二道防線及抽水量提升，是重要的三大方針。針對市府所提計畫會儘快檢討研擬，籌編預算進行堤防整建，並盤點部會資源採取移緩濟急方式，加速助地方克服水患。

「八老爺抽水站」站體為地下二層及地上二層結構，配合抽水站設置，興建一．五公頃蓄洪量三萬立方公尺滯洪池一座及分流箱涵八七七公尺。八老爺滯洪池及周邊全採用植生綠帶方式施作，大幅減少碳排並增加固碳量，滯洪池周邊並設有二米寬環池步道提供社區民眾休憩功能，且抽水站配合設置光電綠能設施，可提供約一五KW發電量，結合防汛、生態景觀、棲地環境及綠能設施。

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