為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　臺南市

爭取37.2億治水 水利署允加速核定

2024/08/13 05:30

〔記者王涵平／台南報導〕凱米颱風帶來平地累計雨量超過莫拉克風災，時雨量與三小時累積雨量為歷年颱風豪雨之最，南市爭取災後防洪治水經費三七．二億元，水利署長賴建信允諾採移緩濟急加速核定補助。

「八老爺抽水站」昨舉行竣工典禮，水利署長賴建信、市長黃偉哲等各界人士出席。

黃偉哲表示，八老爺抽水站可保護柳營八翁地區約五六○戶住戶以及酪農區三二七公頃土地面積，集水區的防洪排水設施將更加完善，而治水工作「沒有最好，只有更好」，面對未來極端氣候，將因地制宜提升防洪綜合治水，也期盼經濟部水利署能持續挹注相關經費，共同加速推動治水工作。

賴建信表示，治水需要中央地方共同合作，面對未來極端氣候的防洪策略，在地滯洪與逕流分擔、建立第二道防線及抽水量提升，是重要的三大方針。針對市府所提計畫會儘快檢討研擬，籌編預算進行堤防整建，並盤點部會資源採取移緩濟急方式，加速助地方克服水患。

「八老爺抽水站」站體為地下二層及地上二層結構，配合抽水站設置，興建一．五公頃蓄洪量三萬立方公尺滯洪池一座及分流箱涵八七七公尺。八老爺滯洪池及周邊全採用植生綠帶方式施作，大幅減少碳排並增加固碳量，滯洪池周邊並設有二米寬環池步道提供社區民眾休憩功能，且抽水站配合設置光電綠能設施，可提供約一五KW發電量，結合防汛、生態景觀、棲地環境及綠能設施。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

臺南市今日熱門

2024巴黎奧運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播