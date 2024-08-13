開園5年 水道博物館遊客數直直落

館區仍保留日治時期建置的快濾筒設備。（記者吳俊鋒攝）

2024/08/13 05:30

疫情解封 營運反疲軟 去年造訪人數跌破20萬 只剩開館年度的一半

記者吳俊鋒／專題報導

武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情解封後，台南知名古蹟景點的觀光逐漸復甦，赤崁樓、安平古堡等營運績效持續進步，但山上花園水道博物館進場遊客數卻不見起色，反而銳減，尤其對照開幕初期的盛況，更呈現「雪崩式下跌」的走勢，如何振興、搶救，成為市府文化局的重要課題。

完工迄今超過一世紀的水道博物館，二○○五年被列為國定古蹟，建置主要設施的原水源地園區，二○一九年雙十節正式開幕，採收費進場制，文化局統計，至該年底不到三個月的時間，就湧入近十九．八萬參觀人次，躍為台南山區最熱門的景點。

二○二○年雖然爆發疫情，水道博物館整年度累計進場人次仍有逾卅八．七萬的傑出表現；不過自此之後，遊客數開始「溜滑梯」，逐年遞減。

文化局︰新鮮感不再 已加強建置數位導覽

二○二三年疫情解封，國旅熱潮不減，台南的古蹟觀光有明顯成長，水道博物館來客數卻持續疲軟，年度累計首次跌破廿萬，只有十九．四萬，與開幕後第一個完整年度的二○二○年相比，僅剩五成左右，觀光低迷的狀況是否已在谷底仍未知數，令人憂心。

南市文化局長謝仕淵認為，水道博物館開園將屆五年，對一些遊客而言，可能新鮮感不再，如何創造更大的入場誘因，真的很重要。已加強建置數位導覽，並運用現有的動植物生態資源進行環境教育，推廣文化資產園區的多元面向，更要主動出擊攬客，因此今年首辦夏令營。

水道博物館擅長特定媒體操作，新聞露出的表現優異，但網路聲量卻完全無法反映於票房上，讓人詫異，文化局的營運作為遭受質疑。副市長葉澤山指出，在營運效益的提升上，會再檢討，而夏天確實是水道博物館的淡季，秋冬應能漸入佳境，尤其已與知名的蘭花業者合作，未來可望為園區創造新亮點。

旅遊業︰文化局早該做問卷調查 對症下藥

在二○二二年，民進黨立委郭國文向文化部爭取經費，全力拉抬。郭國文強調，水道博物館是有觀光條件的文化資產園區，包含故事性的串接，以及台日關係的連結等，很多題材可整合、行銷，「一切事在人為」。

有旅遊業者坦言，水道博物館的展示無法推陳出新，園區內容也不夠豐富，加上遮蔭處較少，天氣太熱就會曬昏頭，讓人卻步，影響再訪意願；文化局早該做問卷調查，深刻檢討票房低迷的原因，對症下藥。

山上花園水道博物館開幕初期相當熱門，後來卻面臨票房每況愈下的窘境。（記者吳俊鋒攝）

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