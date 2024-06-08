綠電貢獻全國第一 議員不滿遭污名化

南市議員李宗翰（右）質詢表示，台南的光電遭污名化，應還給台南一個公道。 （擷取自南市議會網站）

2024/06/08 05:30

強調在為高科技產業驕傲時 台灣是否應該感謝台南

〔記者蔡文居／台南報導〕輝達（Nvidia）執行長黃仁勳來台掀起旋風，議員李宗翰昨天在議會質詢表示，當全國都因黃仁勳出身台灣而感到驕傲的時候，台灣是否應該感謝台南貢獻綠電？如果沒有台南的綠電，哪來的這些高科技廠商投資？台南的光電遭嚴重污名化，應該要還給台南一個公道。

市長︰未發現有光電場掩埋爐碴

市長黃偉哲答詢說，台南光電的發電量為全國第一，但大家並沒有感謝台南。光電如果有弊案，檢調就去抓，不要一竿子打翻一船人，把綠色能源或光電用一些奇怪的理由污名化。根據統計，這幾年台南的農漁產並未減少，對於外界質疑良田和魚塭變光電場的部分，市府會審慎處理，至於如有光電場掩埋爐碴，也都會去追查並移送法辦，但至今從未發現任何一場掩埋。不管台積電、輝達、超微等高科技廠，他們都需要綠色能源。

李宗翰質詢說，黃仁勳明確表達出台灣若要持續發展半導體就需要更多的電力。綠電是讓台灣電子產品能夠折抵碳排進入歐盟跟美國碳稅取得優勢的關鍵，但全國都因為半導體替台灣爭光而感到驕傲時，光電卻因為少數人的弊端成為另一種嫌惡設施，只有缺電才想到台南，這完全沒有公道。

台電子產品進入歐美 綠電是關鍵

李宗翰說，這最大的問題就是各種被巧立名目的回饋金，導致地方勢力藉勢藉端。其實只要參考國防部回饋金的機制，將回饋金直接撥入區公所管理，用以修補受損道路、農漁產的損失甚至補助各種社團及社區活動，當所有帳戶公開透明就能有效的減少不法情事，也才可以真正洗刷光電污名。

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