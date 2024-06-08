修正可行性研究 捷運紅線趕進度

南市捷運紅線圖（尚未定案）。（南市交通局提供）

2024/06/08 05:30

與高捷系統不同 決各做各的 未來兩地再銜接

〔記者蔡文居／台南報導〕台南捷運紅線可行性研究的路線調整案，引起外界關心。南市交通局局長王銘德表示，紅線是台南主動啟動的規劃案，原本要和高雄的捷運北延在湖內大湖站銜接，前年紅線評估完成後與高雄協調時，高雄市府表示另有規劃考量，因此為了等高雄有結論而延宕一年。待南市可研期末報告修正後，將提報交通部審查。

迄點改為至嘉南藥理大學R6站

議員郭鴻儀昨質詢表示，台南捷運紅線決定不跨越二仁溪，結果這幾天「眉角」被人搶走。高市捷運局六月三日發新聞指高捷紅線最北端湖內區大湖的RK8站，會再往台南延伸出奇美線、沙崙線，採與高捷相同的高架形式，整體路網規劃預計年底完成，之後再做可行性研究。結果網路上輿論一面倒說「台南不做，高雄來做，謝謝邁邁」、「邁邁聽到台南人的心聲」，他要求交通局加把勁，並對外說明澄清。

副市長葉澤山表示，這是很大誤會，南市紅線可研早就完成，湖內是高雄的末端，但台南並不是，現在他們才在做路網規劃，南市為了等高雄的決定而延宕，現在決定先各自做各的，未來兩地捷運再銜接起來。

交通局表示，台南市紅線可行性研究早在前年底即完成期末報告，因路線延伸至高雄大湖站銜接高雄捷運紅線，故需經兩市共同成立的捷運推動小組及議會同意後方可提送中央審查。

待議會同意後將提報中央審查

交通局表示，期間經歷一年餘的溝通協調，因高雄市政府考量兩市採用捷運系統型式不同及民眾搭乘便利性，不希望由南市紅線行經高雄市境內銜接高捷紅線，經協調後達成各市境內採用各自系統的共識，南市府除予以尊重外，並請高市加速啟動高捷紅線北延方案的可研等規劃作業，以利早日實現兩市路網串聯，後續高雄路線如需行經南市境內時，將適時提供協助。

交通局說，另為加速南市捷運紅線規劃進程，正辦理紅線可研報告修正，起點R1站預定位於中華東路與大同路口，迄點則由原先規劃的高雄市湖內區大湖R10站修正至台南市嘉南藥理大學R6站，後續取得議會同意後將儘速提報中央審查。

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