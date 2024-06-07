水火共舞 國際龍舟錦標賽揭幕

二○二四台南國際龍舟錦標賽，由「即將成真火舞團」舞動「火龍」，帶來精采開幕演出。（台南市府提供）

2024/06/07 05:30

傳承逾300年賽事追求創新 營造「水火同源」護台南的意象

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○二四台南國際龍舟錦標賽昨晚由市長黃偉哲主持祭江暨開幕典禮，並由即將成真火舞團帶來精采開幕演出，藉由火舞祈求國泰民安，營造火龍與水龍共舞，「水火同源」護台南意象，為龍舟賽揭開序幕。

依古禮祭江敬告天地 祈求順利

台南龍舟賽是全國歷史最悠久的龍舟賽事，傳承至今已超過三○○年，台南龍舟賽依然堅持全用木船競賽，昨晚開幕前，先依古禮祭江敬告天地神明，藉由乘龍舟祭江以祈求賽事活動圓滿順利。

祭江儀式時，正巧下起細雨，但仍不減全場士氣。幸好天公作美，開幕典禮前，雨歇了，開幕表演得以順利進行，吸引民眾絡繹不絕來欣賞。

黃偉哲表示，今年適逢「臺南四○○」的歷史里程碑，龍舟賽得獎將格外特別有意義，期望各位選手都能夠有最好的表現之外，他也代表市民向所有參賽隊伍與觀賽加油民眾表達最高祝福與謝意。

還有美食、農產等攤位 有吃有玩

龍舟賽即日起至十日在台南運河安億橋至承天橋登場，除了有九十七隊參賽、二二一二位選手較勁之外，活動會場更有百攤特色美食、農產品及文創攤位，還有精彩的藝文表演與體驗活動區，可以玩立蛋，又可玩童玩，不僅讓民眾可以隨興吃喝看比賽，也可買精緻的伴手禮帶回家，讓民眾在端午連假到台南看龍舟賽熱鬧一「夏」。

市府體育局局長陳良乾指出，台南龍舟賽不止堅持傳統，也在傳統中追求創新，開幕典禮特別聘請即將成真火舞團演出，將運河上的龍舟轉化成華麗的「火龍」，與龍舟水龍在運河上共舞，營造雙龍共同守護台南這塊土地，也賜福給每個來台南參加龍舟賽的朋友們，歡迎遊客來安平運河觀看最精采的龍舟激戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法