世界自行車日》全台大串聯 雲嘉南同步開騎

騎行台南夕鹽段北門自行車道，穿過魚簍造型的裝置藝術隧道。（記者楊金城攝）

2024/06/02 05:30

西拉雅推官田、嘉南大圳路線 觀光署副署長林信任領騎

〔記者楊金城、吳俊鋒、丁偉杰、鄭旭凱／綜合報導〕二○二四世界自行車日全台環騎暨響應活動昨天登場，邀請民眾用最環保節能的方式，一「騎」完成自行車全台大串聯環島路線，在雲嘉南有五場自行車活動，推展自行車觀光的綠色旅遊。

響應六月三日世界自行車日，觀光署昨發起全台環騎串聯四十六個路段，縣市同步辦自行車活動，西拉雅國家風景區管理處主打台南菱波官田線、嘉南大圳水圳綠道二段路線計五十公里長，由觀光署副署長林信任、西拉雅管理處處長徐振能為百名車友領騎，沿途更走訪嘉南大圳渡仔頭溪、官田溪、曾文溪三座渡槽橋台南市定古蹟。

徐振能說，車友還可探訪周邊景點官田遊客中心、烏山頭水庫、八田與一紀念園區、官田水雉園區，和菱角、梅子雞、桶仔雞等美食，適合發展自行車觀光。

北門 串聯嘉義糖鐵—台南夕鹽

雲嘉南濱海國家風景區管理處在台南北門遊客中心舉辦「嬉遊雲嘉南」，串聯「嘉義糖鐵—台南夕鹽段」和「台江段」兩條路線，處長許宗民說，在北門自行車道沿途可遊覽鹽田、潟湖、濕地與鳥類生態、夕陽美景，以自行車慢旅最能感受雲嘉南「白金騎跡」的魅力。

南市鐵馬之旅 千名親子逍遙遊

台南市府舉辦鐵馬之旅，從遠東科大往返南科，吸引千名親子逍遙遊，推動自行車運動。

雲林 公路局號召漫遊雲林風情

雲林自行車活動由公路局雲嘉南區養護工程分局響應全台環騎，車友從雲林林內紙蝶生態地景園區出發，途經斗六膨鼠森林公園到斗南，分局長郭清水說，雲林已建設多條友善自行車道，值得以單車漫遊雲林風情。

嘉市 發表首支自行車主題曲

嘉義市舉辦「來嘉BIKE訪」自行車活動，吸引逾五百人沿著世賢路自行車道騎至嘉義大學新民校區，途中穿越桃花心木林和下起「黃金雨」的阿勃勒，讓人心曠神怡。活動也發表嘉市第一支自行車主題曲「一直+1騎不完」，透過MV帶出嘉市自行車道美景。市長黃敏惠說，嘉市自行車道主線長達廿五公里，遊客邊騎邊玩只要三個半小時，再搭配市區電動公車，逛街、吃美食一日遊輕鬆搞定。

參與「來嘉BIKE訪」嘉市環市自行車道騎乘體驗活動的車友，沿著世賢路前進。（記者丁偉杰攝）

尋訪臺南400，市府舉辦自行車活動，千名親子參加，一起鐵馬逍遙遊。（記者吳俊鋒攝）

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