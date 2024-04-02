《台南海淡廠案》佳里蓋受水池 水利署持續溝通

近百位居民昨天出席佳里受水池都計變更公展說明會。 （記者楊金城攝）

2024/04/02 05:30

〔記者楊金城／佳里報導〕台南海水淡化廠計畫將由自來水公司興建佳里受水池（配水中心），儲存海水處理後的清水，再銜接自來水管網，近百位居民昨天出席佳里受水池都計變更公展說明會，表達反對設立。水利署南區水資源分署副分署長林玉祥說，將持續與地方溝通。

為穩定台南供水，台南海淡廠計畫去年四月獲行政院核定，場址在將軍區青鯤鯓鹽埕，第一期興建計畫日供十萬噸水，工程費高達一六○億元。林玉祥說，台南海淡廠工程資格標希望六月決標後進行工程設計，最快明年動工，海淡廠並規劃興建佳里受水池，有專管送至受水池儲存配水。

佳里受水池興建經費五．六億元，連同輸配水管工程共計廿九．三億元，受水池占地一．○五公頃都是國有地，位在佳里佳西路西側的農牧區，地方須從農牧用地變更為機關用地。

近百位民眾反對設置佳里受水池，憂心廠區鄰近住宅區，運轉的機具噪音、震動、淨化水質用藥氣味影響生活環境，並限制當地的發展。

地方多位議員出席力挺民眾；立委郭國文上週已邀集相關單位會商，指受水池案事前沒有完整說明，居民又有疑慮，要求台水公司重覓新址，一週後提供新方案。

台水公司代表回應，海水淡化後的清水就已符合飲用水標準，尊重民眾反對意見；林玉祥說，台水淨水場少有抗議，受水池是配水中心，不致對當地環境造成太大衝擊，對青鯤鯓海淡廠、佳里受水池案都將與地方持續溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法