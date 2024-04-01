南化花旗木季登場 賞花嚐蜂蜜、黑糖

「南化蜜糖慶花季-甜蜜花旗木」產業文化活動搭配花旗木盛開，於南化玉山寶光聖堂登場。（記者劉婉君攝）

2024/04/01 05:30

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市南化區龍眼蜜在近年蜂蜜評鑑賽中，屢獲特等獎及頭等獎，手工黑糖也與日本沖繩黑糖齊名。南化區公所昨天搭配寶光聖堂花旗木花季，舉辦產業文化活動，提供民眾賞花，也行銷南化龍眼蜜及黑糖產業，四月每個週六日都有市集。

南化蜜糖慶花季開幕

台南市農業局表示，南市龍眼種植面積三六七八公頃，全台第一，蜂蜜產量約一三一二公噸，年產值約二．九億元，其中南化區龍眼面積約五三四公頃，養蜂戶數二二三戶，飼養箱數約二萬七千箱，包括蜂蜜產量、年產值都是全台第一。但今年台南龍眼、荔枝因開花率低，農業部已公告列為天然災害救助對象，龍眼、荔枝產量和蜂蜜都將銳減。

為行銷南化龍眼蜜、黑糖，「南化蜜糖慶花季—甜蜜花旗木」昨在南化寶光聖堂開幕，在地學子、社區長者及寶光聖堂國樂社接力演出，並有近百攤位的市集，展售蜂蜜、黑糖等南化特色農產品，以及蔬食攤位、文創小物、特色餐車等，吸引遊客選購。

粉、白浪漫花海吸引遊客

南化玉山寶光聖堂在園區內種有三百棵花旗木，是知名賞花景點，目前正值滿開，昨天也有許多遊客為了欣賞粉、白色浪漫花海湧入，還有民眾逛完市集後，就坐在樹下野餐，享受愜意的假日時光 。

南化區長徐全立說，南化關山手工黑糖以白甘蔗柴燒製成，與日本沖繩黑糖齊名，香氣撲鼻、甜而不膩；另外，南化也有最自然的養蜂環境，所產蜂蜜在南市近兩年龍眼蜂蜜評鑑中屢獲佳績，希望結合寶光聖堂知名的花旗木美景，推廣在地特色產品與文化景點，讓遊客感受南化的甜美，也為南化產業注入活力，增加知名度及行銷管道。

寶光聖堂花旗木花期預計一個月，四月每週六、日都有花旗木假日市集，每場有五十個攤位，陪民眾一起賞花。

台南南化寶光聖堂300棵花旗木盛開，未來將再增植200棵，打造花旗木步道。（記者劉婉君攝）

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