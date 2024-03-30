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台南登革熱10處熱區 啟動醫師監測

南市衛生局昨日啟動登革熱定點醫師監測計畫。（記者王姝琇攝）

南市衛生局昨日啟動登革熱定點醫師監測計畫。（記者王姝琇攝）

2024/03/30 05:30

〔記者王姝琇／台南報導〕天氣變熱，防治登革熱上緊發條，衛生局昨啟動登革熱定點醫師監測計畫，邀集去年疫情熱區內一百位醫師參與，提前監測登革熱疫情。

找出社區中隱藏確認案例

市長黃偉哲表示，今年提早進行登革熱防治，落實巡、倒、清、刷之外，首次展開登革熱定點醫師監測計畫，從四月一日至十二月卅一日，邀集十處熱區、共一百位定點監測醫師，針對有發燒、旅遊史、接觸史或是剛從高風險地區回來的疑似案例，進行登革熱快篩，每週提供兩案監測樣本，提前監測疫情發展。

衛生局長李翠鳳說，一百位基層診所醫生每週提供兩案，每週就會有兩百件樣本，每月預估會有八百至一千件樣本，不僅可擴大監測範圍，避免確診案例被遺漏外，也能在登革熱流行期前，找出社區中隱藏的登革熱確認案例，及早因應。

李翠鳳說，去年六月台南爆發首例登革熱本土案例，但從四月就有境外移入病例，惟因前幾年流感、新冠疫情嚴峻，第一時間未聯想到登革熱，導致四至六月恐累積登革熱病例黑數。

李翠鳳表示，除要求熱區診所醫生加強通報，其餘區域則由當地衛生所醫生進行監測，衛生局也會提供登革熱NS1快篩給各基層診所，合力防治登革熱。

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