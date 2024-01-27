台灣燈會安平燈區 假日增闢停車場

因應台灣燈會安平燈區參觀人潮，南市交通局再增闢南區清水路周邊臨時停車場，以及增開免費接駁車。（交通局提供）

2024/01/27 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕因應台灣燈會安平燈區二月三日點燈開幕，為擴增停車容量，市府與高雄港務公司洽商，在燈會假日期間開放安平港環港道路供接駁車通行，交通局再增闢南區清水路周邊臨時停車場及增開免費接駁車，從台八十六快速道路及台十七線北上的車輛可多加利用，不需要進入市區及減少尋找停車位的時間，輕鬆遊賞安平燈區。

上午9點起增開免費接駁車

交通局說，盤點燈區周邊合適空間後，將在燈會假日期間增闢中華西路與清水路口西北側國有土地臨時停車場，以及清水路兩側開放路邊停車，總計約再提供七○○席小客車停車位，並搭配在假日上午九時至晚上十二時增開免費接駁車路線，港務公司並已同意開放該路線接駁車可行駛安平港環港道路，不僅可提升接駁車行駛效率，更可有效減輕中華西路交通負擔。

2月3日開幕 展至3月10日

交通局表示，預期燈會假日期間會有大量利用台八十六快速道路，以及從高雄以南利用台十七線北上車輛專程來安平燈區賞燈，增闢南區清水路周邊臨時停車場，適時將車輛攔截在外圍，除避免增加安平區交通負荷外，遊客也可節省進入市區及尋找車位的交通時間，再加上停車後可搭乘行駛安平港環港道路的快速接駁車路線，是方便又快速抵達安平燈區的最佳方式。

二○二四台灣燈會以「龍耀台南」為主題，除主燈的高鐵燈區並有安平燈區，安平燈區在林默娘公園、安平遊憩碼頭及運河沿岸，展期二月三日至三月十日（除夕停止營運一天）。

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