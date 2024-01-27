走春看古蹟 擲3聖筊送限定禮

南市文化局推出古蹟行春系列活動，邀請全國民眾來台南行春。（記者洪瑞琴攝）

2024/01/27 05:30

農曆春節活動滿檔 專屬「臺南400古蹟門票」限量發售

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆春節七天年假怎麼玩？南市文化局推出古蹟行春系列活動和新款台南古蹟限定品，更有今年限定「臺南四○○古蹟門票」值得珍藏。

文化局昨天和合辦單位邀請全國遊客來台南行春，過年期間文化活動遍地開花，由北往南，從新營首屆「新營波光節」，到鹽水「月津港燈節」、「鹽水蜂炮」，串聯麻豆總爺藝文中心、佳里蕭壠文化園區、官田區隆田Cha Cha文資教育園區「三點一線」暢遊。

各古蹟景點推雜耍、音樂表演等

月津港燈節以「夢想將近．鹽水新視界」為主題，搭配五G數位虛擬創作及導覽功能，多達六十六件作品，其中巷弄燈區「漫月美行動」提供AR擴增實境導覽，深具想像力的聲光與數位藝術是一大亮點。

進入安平、府城老城區，特別在赤崁樓、安平古堡、億載金城、安平樹屋、延平郡王祠及吳園等各大古蹟景點，推出射箭體驗、雜耍特技表演、新春導覽、AR導覽、音樂表演及年前購全票入園限量贈春聯等。

台南祀典興濟宮「虎爺」信仰為設計靈感的「虎爺+雞腿」運動毛巾組合，市價五六八元（諧音：我就發），掀起話題。興濟宮宣布，大年初一至初三（二月十日至十二日），擲三聖筊就免費送，每日限量廿份送給虎爺迷。

「虎爺＋雞腿」毛巾組合 每日送20份

文化局與奇美食品以國立台灣歷史博物館典藏的「大員熱蘭遮城與市鎮圖」為靈感，選用台南鳳梨與東山龍眼為食材，首度打造「臺南四○○典藏果酥禮盒」，讓美食、歷史與文化交疊出經典美味。

文化局局長謝仕淵表示，大年初一起，各古蹟景點及山上花園水道博物館、左鎮化石園區等六處園區，將共同推出全新設計的「臺南四○○門票」，限定只在今年販售。古蹟票券設計，融合古蹟建築輪廓，並轉化成簡易識別的圖像，展現古蹟亙古傳承及「臺南四○○」專屬的限量珍藏價值。

以台南祀典興濟宮「虎爺」信仰為設計靈感的「虎爺+雞腿」，萌萌立體造型，掀起趣味話題。（記者洪瑞琴攝）

台南古蹟行春限定的「臺南四○○門票」精美值得珍藏。（記者洪瑞琴攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法